शाहजहांपुर में उद्योगपति ने पिता की जयंती पर 21 कन्याओं की शादी कराई; बोले- 'आगे भी जारी रखेंगे परंपरा'

शाहजहांपुर में उद्योगपति ने 21 कन्याओं की शादी कराई ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 2, 2025 at 12:18 PM IST | Updated : October 2, 2025 at 1:44 PM IST 2 Min Read

शाहजहांपुर : जिले के एक समाजसेवी ने अपने पिता की जयंती को बेहद अनोखे अंदाज में बनाया. उद्योगपति और समाजसेवी ने 21 कन्याओं का विवाह करवाकर अपने पिता को खास श्रद्धांजलि दी. खास बात यह है कि इस मौके पर सभी कन्याओं की शादी के लिए उपहार भी दिए गए. इस दौरान कन्याओं के माता-पिता समाजसेवी को धन्यवाद कहते नजर आए. उद्योगपति विनय अग्रवाल ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat) दरअसल, शहर के रहने वाले उद्योगपति और समाजसेवी विनय अग्रवाल के पिता की बुधवार को दूसरी जयंती थी. समाजसेवी विनय अग्रवाल ने बताया कि पिता की जयंती को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 21 कन्याओं का विवाह करने का फैसला किया. जिनमें दो मुस्लिम कन्याएं भी शामिल थीं. 21 कन्याओं की शादी के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए थे.

