शाहजहांपुर में उद्योगपति ने पिता की जयंती पर 21 कन्याओं की शादी कराई; बोले- 'आगे भी जारी रखेंगे परंपरा'
उद्योगपति विनय अग्रवाल ने दो मुस्लिम कन्याओं का भी कराया निकाह, सभी को दिये उपहार.
शाहजहांपुर : जिले के एक समाजसेवी ने अपने पिता की जयंती को बेहद अनोखे अंदाज में बनाया. उद्योगपति और समाजसेवी ने 21 कन्याओं का विवाह करवाकर अपने पिता को खास श्रद्धांजलि दी. खास बात यह है कि इस मौके पर सभी कन्याओं की शादी के लिए उपहार भी दिए गए. इस दौरान कन्याओं के माता-पिता समाजसेवी को धन्यवाद कहते नजर आए.
दरअसल, शहर के रहने वाले उद्योगपति और समाजसेवी विनय अग्रवाल के पिता की बुधवार को दूसरी जयंती थी. समाजसेवी विनय अग्रवाल ने बताया कि पिता की जयंती को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 21 कन्याओं का विवाह करने का फैसला किया. जिनमें दो मुस्लिम कन्याएं भी शामिल थीं. 21 कन्याओं की शादी के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए थे.
उन्होंने बताया कि उपहार के तौर पर वर-वधू को हर सामान दिया गया, जो शादी में कन्याओं को दिया जाता है. भोजन का भी विशेष इंतजाम किया गया था. समाजसेवी विनय अग्रवाल ने बताया कि उनके पिता के हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से बेहद अच्छे संबंध थे. यही वजह थी कि उन्होंने पिता की जयंती को यादगार बनाने के लिए 21 कन्याओं का विवाह कराया. उनका यह भी कहना है कि वह इस परंपरा को आगे भी जारी रखेंगे.
समाजसेवी विनय अग्रवाल का कहना है कि पिता स्व. अशोक अग्रवाल की स्मृति में 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है. इस विवाह समारोह में जनपद शाहजहांपुर से 21 जरूरतमंद जोड़ों को चिन्हित करके विधि विधान से उनका विवाह कराया गया. इसमें दो जोड़ों का निकाह भी कराया गया है. सभी जोड़ों को गृहस्थी के समान के साथ-साथ दान दहेज भी दिया गया है.
