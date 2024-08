ETV Bharat / state

औद्योगिक इकाइयों को मिली 1,333 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि, योगी बोले- अब प्रदेश में नहीं होते हैं दंगे, आज कानून का राज - incentives to industrial units

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के राज्य मंत्री अजीत पाल, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर, निवेशक एवं अन्य लोग मौजूद थे.

इन प्रतिष्ठानों को मिली प्रोत्साहन राशि: ओमेक्स ऑटोज लि., अम्बुजा सीमेंट लि., जिंदल सॉल्यूशन लि., विसाका इंडस्ट्रीज लि., यूएएल उत्तर प्रदेश स्पर्श इंडस्ट्रीज प्रा. लि., सुयश पेपर मिल, मंगलम सीमेंट लि., पार्ले एग्रो प्रा. लि., वृंदावन एग्रो इंडस प्रा. लि., सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि., आरएलजे कॉनकास्ट प्रा. लि., बिरला कॉर्पोरेशन लि., अल्फा मिल्क फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., महान मिल्क फूड प्रोडक्ट्स लि., वरुण बेवरेजेज लि., ईकोप्लस स्टील्स प्रा. लि., सैमसंग नोएडा, वरुण बेवरेजेज- हरदोई, श्री सीमेंट-बुलंदशहर, गैलेंट इस्पात लि.-गोरखपुर, आरसीसीपीएल- रायबरेली, पसवारा पेपर्स, स्पर्श इंडस्ट्रियल प्रा. लि.-कानपुर देहात, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स- नोएडा, श्री गंग इंडस्ट्रीज एंड एलायड प्रोडक्ट्स, जेके सीमेंट, सैमक्वांग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लि., लावा इंटरनेशनल लि., के. एच. वाटेक इंडिया प्रा. लि., सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्रा. लि., एचसीएल आईटी सिटी, लखनऊ प्रा. लि.



किसने क्या कहा

'उत्तर प्रदेश सरकार न केवल पूरे देश की प्रगतिशील सरकार है, बल्कि सरकार की सोच, उनका जुनून, उनकी रफ्तार और लक्ष्यों के प्रति इनके समर्पण की तुलना किसी भी और प्रदेश से करना नामुमकिन है. Ashok Leyland और Hinduja Group का सफर अभी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है. हमें भरोसा है कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हमारा One of the Most Preferred Investment Destination होगा.'

- शेनू अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, अशोक लीलैंड



'नोएडा में सैमसंग की मोबाइल विनिर्माण सुविधा का ऐतिहासिक उद्घाटन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक की स्थापना की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से सैमसंग ने नोएडा में नवाचार, डिजाइन और उत्पादन के क्षेत्र में एक व्यापक विनिर्माण केंद्र बनाया है. सैमसंग यूपी में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है.'

- जेबी पार्क, अध्यक्ष और सीईओ, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (साउथ वेस्ट एशिया)

गोरखपुर: सीएम योगी का डिग्री कॉलेज ऑनलाइन वोटिंग से कराएगा छात्रसंघ चुनाव : महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एमपीपीजी) इस बार महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन छात्रसंघ चुनाव कराने जा रहा है. महाविद्यालय के प्राचार्य और इस बार के छात्रसंघ चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार राव ने बताया कि शुक्रवार को कक्षा संचलन के साथ ही विद्यार्थियों के मासिक मूल्यांकन, व्यवहार और आचरण के आधार पर कुल 84 कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया. इसके बाद अपराह्न 3 से 4:30 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और पुस्तकालय मंत्री के पदों के लिए पर्चा दाखिला हुआ. यहां छात्रसंघ चुनाव में पदाधिकारी का चुनाव लड़ने के लिए कक्षा प्रतिनिधि होना अनिवार्य है. शनिवार को सुबह 9 से 11.30 बजे तक पर्चा वापसी और जांच की प्रक्रिया के बाद अपराह्न 2.10 से प्रत्याशियों का योग्यता भाषण (क्वालिफाइंग स्पीच) होगा. इसके बाद शाम 4 से रात 9 बजे तक ऑनलाइन मतदान होगा और रात 11 बजे चुनाव परिणाम कॉलेज की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.



लखनऊ : योगी बोले- ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक मार्केट तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा ई-कॉमर्स : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लिपकार्ट के उन्नाव व वाराणसी में वेयरहाउस का वर्चुअल माध्यम से आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने डिजाइन, तकनीक, मार्केट समेत विभिन्न पहलुओं पर कार्य करके पैकेजिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस किया, लेकिन इसको और गति देने का कार्य तब हुआ, जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में उसने सेवाएं देनी प्रारंभ कीं तो ओडीओपी योजना न केवल प्रदेश, बल्कि देश व दुनिया में प्रसिद्धि पाती दिखाई दी. स्वाभाविक रूप से ई-कॉमर्स के माध्यम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है. उन्होंने कहा कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है और हर नागरिक को, चाहें व शहर में हो या फिर गांव में उसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के किसी भी मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, जो पहले कठिन था और असंभव सा लगता था. इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में वेयरहाउसिंग नीति का लाभ लेकर कंपनियों को इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं पर कार्य करने का भी आह्वान किया.

