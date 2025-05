ETV Bharat / state

RSS मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार बोले- पाकिस्तान में सिंधी, पख्तून और बलूच मांग रहे हैं आजादी - INDRESH KUMAR IN SONBHADRA

RSS मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ( Photo Credit- ETV Bharat )

Published : May 24, 2025 at 6:12 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 6:30 PM IST

सोनभद्र: सोनभद्र के राबर्ट्सगंज में एक मंदिर के लोकार्पण प्रोग्राम में आरएसएस के मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर बात की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिंधी, बलूच, पख्तून, पीओके और पंजाबी लोग आजादी मांग रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने शनिवार को कहा कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता. देश के लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई होगी. सोनभद्र में RSS मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार (Photo Credit- ETV Bharat) उन्होंने कहा कि आतंकियों के मरने के बाद न तो नमाज होगी, न ही जनाजे में कोई भागीदारी और न ही उन्हें मिट्टी देने की जगह मिलेगी. आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो लोग इस्लाम और मुस्लिम समाज के नाम पर आतंक की गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, वे देश और समाज दोनों के लिए कलंक हैं. इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत की सेना पहले भी तैयार थी. आज भी तैयार है और भविष्य में भी तैयार रहेगी. पाकिस्तान को अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. वाराणसी में जो आतंकी पकड़ा गया है. पूछताछ में उनके नेटवर्क का खुलासा होगा. उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के नौ डिफेंस कैंप, चार आतंकी ठिकानों को नष्ट कर करीब 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया. भारतीय सेना ने उन जगहों को निशाना बनाया, जहां आतंकी और पाकिस्तान के सैन्य कर्मी आतंकी गतिविधियों को समर्थन दे रहे थे. इन ठिकानों पर कार्रवाई से आम नागरिकों को कोई क्षति नहीं हुई. इंद्रेश कुमार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की जनता अब भारत की कार्रवाई और नीति को समझने लगी है और उसका झुकाव भारत की ओर है. पाकिस्तान के लोगों में भी अब जागरूकता बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि भारत अब साफ संदेश दे चुका है कि पीओके खाली करो, आतंकवाद को समर्थन देना बंद करो. भारत की भूमि पर आतंक का कोई बीज नहीं पनपने दिया जाएगा. इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत आतंकवाद और उसके समर्थकों को बख्शेगा नहीं. मुस्लिम समाज को भी इस लड़ाई में आगे आकर देश का नेतृत्व करना चाहिए और आतंक के खिलाफ संकल्प लेना चाहिए. ये भी पढ़ें- बैंक में 88 लाख की डकैती; 3 लोगों की हत्या, घटना के 22 साल बाद कोर्ट से तीनों आरोपी बरी, ठोस सबूत नहीं जुटा पाई पुलिस

Last Updated : May 24, 2025 at 6:30 PM IST