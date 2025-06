ETV Bharat / state

अमरनाथ यात्रा में इंदौरी जाएका, पोहा-जलेबी दाल बाटी का भक्तों को मिलेगा स्वाद - INDORI ZAYKA IN AMARNATH YATRA

अमरनाथ यात्रा में इंदौरी जाएका ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 4, 2025 at 10:07 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 10:50 AM IST 2 Min Read

इंदौर : अपने स्वाद के लिए मशहूर इंदौर अब अमरनाथ यात्रा मार्ग पर अपना जायका परोसने जा रहा है. अमरनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को मालवा की फेमस डिशेज भंडारे और लंगर में परोसी जाएंगी. इसमें इंदौरी पोहा, जलेबी से लेकर मुंह में पानी ला देने वाली दाल बाटी भी शामिल होगी. दरअसल, अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पहली बार मध्य प्रदेश के मनकामेश्वर मंदिर समिति को यात्रा मार्ग में लंगर चलाने की अनुमति दी है. लिहाजा 9 अगस्त से 1 महीने तक चलने वाली यात्रा के दौरान अमरनाथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को तरह-तरह के इंदौरी व्यंजन परोसे जाएंगे. बालटाल क्षेत्र से मिलेगा इंदौरी जायका (Etv Bharat) बालटाल क्षेत्र से मिलेगा इंदौरी जायका

Last Updated : June 4, 2025 at 10:50 AM IST