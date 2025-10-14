वंतारा शिफ्ट होगा 40 साल कैद में रहने वाला इंदौर जू का हाथी, लिखे जा रहे लेटर
वन्य प्राणियों से जुड़ी हाई पावर कमेटी ने 62 साल के मोती को गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा शिफ्ट करने के दिए आदेश.
इंदौर: चिड़ियाघर में मौजूद मोती नामक बुजुर्ग हाथी को बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र वंतारा में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया है. सूंड से माउथ ऑर्गन बजाने के अलावा सिंघाड़ते हुए राम बोलने वाला इंदौर का मोती नमक बुजुर्ग हाथी अपनी नियति पर आंसू बहाने को मजबूर है.
कभी स्वतंत्रता समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को माला पहनने वाले इंदौर चिड़ियाघर में मौजूद मोती नामक बुजुर्ग हाथी को पहले तो अपनी जिंदगी के अधिकांश समय तक दर्दनाक और चुभने वाली जंजीरों से बांधकर रखा गया. अब वह अपनी बाकी बची जिंदगी के कुछ साल और सुकून से बिताना चाहता है तो उसे अपने ही घर से बेघर करने का फरमान जारी कर दिया गया है.
मोती को वंतारा शिफ्ट करने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित वन्य प्राणियों से जुड़ी हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर 62 साल के मोती को गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा शिफ्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं. यह निर्णय मोती की पर्याप्त देखभाल और उपचार के लिए लिया गया है. मोती को इंदौर से जामनगर स्थित वंतारा वाइल्डलाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जाना है.
एक संत के हाथी को भी शिफ्ट करने के आदेश
मोती नामक हाथी के अलावा उज्जैन से भी एक संत महात्मा के हाथी के लिए भी ऐसे ही आदेश दिए गए हैं. जिसे लेकर संबंधित संत और उनसे जुड़े कई लोग खासे निराश और दुखी हैं. फिलहाल इंदौर से मोती को वंतारा शिफ्ट करने के आदेश पर इंदौर नगर निगम और चिड़ियाघर प्रशासन ने हैरानी जताई है. ऐसा इसलिए भी है कि मोती नामक हाथी अपनी औसत आयु पूरी करने जा रहा है. इतना ही नहीं इंदौर में चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों के लिए यह इकलौता हाथी है.
इसके पहले भी इंदौर स्थित चिड़ियाघर से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वंतारा वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर, लोमड़ी और घड़ियाल दिए गए थे इसके बदले में इंदौर को अफ्रीकी जेब्रा का जोड़ा भेजा गया था. उस दौरान भी इस एक्सचेंज प्रोग्राम पर सवाल उठे थे. इंदौर के मोती नामक हाथी को यहां भेजने पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कई सवाल उठा रहे हैं.
चिड़ियाघर प्रशासन और नगर निगम ने लिखा पत्र
हाल ही में वन विभाग के जरिए चिड़ियाघर प्रशासन को वन्य प्राणी संरक्षण से जुड़ी हाई पावर कमेटी का एक पत्र भेजा गया है. जिसमें चिड़ियाघर के हाथी मोती को वंतारा भेजने के आदेश दिए गए हैं. फिलहाल हाथी की उम्र और उसकी स्थिति को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन और नगर निगम हाथी को वंतारा वाइल्डलाइफ सेंचुरी को सौंपने को तैयार नहीं है. ऐसी स्थिति में चिड़ियाघर प्रशासन और नगर निगम ने वन्य जीव कमेटी और वन विभाग को पत्र लिखा है.
'इंदौर से जामनगर शिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं'
इंदौर जू प्रभारी डॉ उत्तम यादव ने बताया कि "चिड़ियाघर प्रशासन ने नगर निगम आयुक्त को पत्र के जरिए मोती की स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि मोती की मानसिक स्थिति को देखते हुए इंदौर के चिड़ियाघर में रखना ही बेहतर होगा. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मोती को इंदौर में ही प्राकृतिक माहौल में रखा जा रहा है. इसके अलावा हाथी की आयु और शारीरिक स्थिति के कारण उसे इंदौर से जामनगर शिफ्ट करना भी खतरे से खाली नहीं है. मोती काफी गुस्सैल और आक्रामक रवैये का है. उसने कई बार चिड़ियाघर के कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाया है. ऐसे में चिड़ियाघर की विशेष टीम हमेशा उस पर नजर रखती है."
इस मामले में नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव का कहना है कि "इस हाथी का जोड़ा बनाने के लिए पहले से ही प्रयास हो रहे हैं. जिसके तहत उज्जैन से एक मादा हाथी को लाने पर भी विचार किया जा रहा है. इस बीच इस तरह का आदेश व्यावहारिक नहीं है."
40 साल कैद में रहा मोती
मोती नाम के हाथी को 1972 में बिहार के पशु मेले से नगर निगम द्वारा खरीदा गया था. इंदौर में ट्रेनिंग के बाद वह सूंड से माउथ ऑर्गन बाजा लेता था. इसके अलावा मोती नाम से पुकारने पर वह सर हिला कर जवाब देता था. उन दिनों शहर के नेहरू स्टेडियम में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में मोती जाता था. एक बार इंदिरा गांधी को मोती ने माला भी पहनाई थी.
मोती ने जब अपने यौवन की दहलीज पर कदम रखा तो उस दौरान एक महावत ने उसे जबरदस्ती नचाने की कोशिश की, इस बात से नाराज मोती ने महावत को उठाकर फेंक दिया था. इस घटना के बाद उसे पागल मानकर कटीली जंजीर से उसके पैर बांधकर उसे एक जगह पर कैद कर दिया गया था. 2010 में चिड़ियाघर प्रभारी उत्तम यादव ने उसकी कहानी समझने के बाद उसे जंजीर से मुक्त कराया. तब से अब तक वह विशेष निगरानी में रहता है.