इंदौर जू का सफर होगा रोमांचक, एक साथ गदर काटेंगे शुतुरमुर्ग और बायसन, कर्नाटक से सीधे हुई लैंडिंग
इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में लाए गए 8 एग्जॉटिक जानवर, एनिमल एक्चेंज प्रोग्राम के तहत जू में हूंकार भरेंगे बायसन और शुतुरमुर्ग.
इंदौर: वन्य प्राणियों के लिहाज से सबसे समृद्ध कहे जाने वाले इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रुद्र कल्कि, तुलसी और ताप्ती नामक 4 बायनस की एंट्री हुई है. बायसन समेत जू के बेड़े में 8 नए एग्जॉटिक एनिमल शामिल किए गए हैं, जिन्हें एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जंगली भैंसों को शिमोगा जू से पहली बार इंदौर लाया गया है. इसके अलावा जू में अब शुतुरमुर्ग भी दिखाई देंगे.
एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाए गए जीव
देश भर के प्राणी संग्रहालय में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एग्जॉटिक प्राणियों का एक्सचेंज होता है. इस क्रम में सबसे ज्यादा मांग टाइगर की रहती है, जो इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में निश्चित संख्या से भी ज्यादा है. यही वजह है कि इंदौर जू में टाइगर के बदले में मनचाहे एग्जॉटिक एनिमल प्राप्त किया जा रहे हैं, जो अब तक यहां नहीं थे. प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉ उत्तम यादव ने बताया "जू द्वारा जिराफ प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के बाद एक बार फिर एग्जॉटिक एनिमल का तोहफा मिला है."
जू में लाए गए 4 बायसन
टाइगर ब्रीडिंग एवं एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू को कर्नाटक के शिमोगा जू से रुद्र, तुलसी, कल्कि और ताप्ती नाम के 4 बायसन (जिन्हें सामान्य भाषा में जंगली भैंस भी कहा जाता है) प्राप्त हुए हैं. इसके बदले इंदौर ने शिमोगा जू को एक टाइगर दिया है. उन्होंने बताया कि "शिफ्टिंग के जैसा माहौल पूर्व के एंक्लोजर में रहता है, वैसा ही यहां देना होता है.
इसलिए एंक्लोजर का शेड प्लांटेशन, पानी और अन्य व्यवस्था जरूरी रहती है, जिससे कि शिफ्टिंग के बाद संबंधित एनिमल स्ट्रेसफुल नहीं कर सके. जिस तरह वहां इन्हें ओपन एंक्लोजर में रखा गया था, यहां भी वैसा ही रखा जाएगा, जिससे वह स्वच्छंद विचरण कर सकें."
8 एग्जॉटिक एनिमल इंदौर जू के परिवार में जुड़े
इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि "बायसन के साथ ही इंदौर को शुतुरमुर्ग के दो जोड़े भी मिले हैं. कुल मिलाकर इस बार 8 एग्जॉटिक एनिमल इंदौर जू के परिवार में जुड़े हैं. यह न केवल इंदौर शहर के लिए बल्कि यहां आने वाले दर्शकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है." महापौर ने कहा कि "विशेष बात यह है कि इंदौर जू में पहले आए जेब्रा की देखरेख उत्कृष्ट स्तर पर हुई. केयरटेकर उत्तम यादव के प्रयासों से जेब्रा ने यहां सफलतापूर्वक प्रजनन भी किया है. अब जेब्रा ब्रेडिंग के बाद अब इंदौर जू जिराफ प्राप्त करने की पात्रता हासिल कर चुका है."
चिड़ियाघर में मौजूद हैं 70 से ज्यादा प्रजातियां
महापौर और जू टीम के सदस्यों ने बायसन के आगमन पर उनका स्वागत किया. इस मौके पर कहा गया कि आने वाले समय में इंदौर जू को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है. यहां जल्द ही सेंट्रल इंडिया का सबसे आकर्षक एक्वेरियम स्थापित किया जाएगा.
इस वक्त इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों की 70 से ज्यादा प्रजातियां है, जहां करीब 1 हजार 360 जानवर हैं. जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, यहां हिप्पोपोटामस, व्हाइट व यलो टाइगर, शेर, हाथी जैसे जानवर हैं, जबकि अब बायसन, शुतुरमुर्ग और जेब्रा जैसे जानवरों के आने से यहां घूमना और भी रोमांचक हो जाएगा.