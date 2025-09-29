ETV Bharat / state

इंदौर जू के पक्षी विहार में चहचहाहट के बीच मोहन यादव, दाना डालते ही कंधे पर सवार रंग-बिरंगे तोते

इंदौर जू में दक्षिण अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीपों से लाए गए दुर्लभ तोते आकर्षण का केंद्र. इनकी डाइट भी वीआईपी की तरह.

दाना डालते ही मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के कंधे पर बैठे तोते (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 12:48 PM IST

3 Min Read
इंदौर : मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने इंदौर चिड़ियाघर के पक्षी विहार पहुंचकर विदेश से लाए गए दुर्लभ तोतों के साथ समय बिताया. मोहन यादव ने इन तोतों को दाने खिलाए और प्यार से सहलाया भी. दाने मिलने से खुश रंग-बिरंगे तोते भी मुख्यमंत्री के कंधे पर सवार हो गए. मुख्यमंत्री ने इंदौर जू की तारीफ करते हुए "कहा कि यहां विलुप्तप्राय हो रहे वन्य जीवों के वंश की वृद्धि हो रही है. ये प्रकृति के संतुलन के लिए काफी अहम है."

दाना डालते ही मुख्यमंत्री के कंधे पर बैठे तोते

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "इंदौर चिड़ियाघर में जेब्रा के परिवार ने भी वृद्धि हुई है. टाइगर के जोड़े के बदले हमने बायसन और शुतुरमुर्ग पक्षी लिए, जो यहां आकर्षण का केंद्र हैं. टाइगर भी अब शिवपुरी के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं, जिससे ईको सिस्टम और पर्यावरण में सुधार होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तोतों को दाने चुगाए तो तोतों ने भी मुख्यमंत्री को अपनापन दिया."

इंदौर जू के पक्षी विहार में सीएम डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)
दुर्लभ तोतों की डाइट भी वीआईपी की तरह (ETV BHARAT)

इंदौर जू में 300 से ज्यादा दुर्लभ तोते

इंदौर के कमला नेहरू प्राणी उद्यान में तरह-तरह के वन्य पशु पक्षी हैं. यहां पर तैयार किए गए ओपन पक्षी विहार में 30 से अधिक प्रजातियों के 300 से ज्यादा दुर्लभ तोते हैं, जो यहां के प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पक्षी विहार पहुंचकर कई प्रकार पक्षियों को बारीकी से निहारा. मुख्यमंत्री ने ई-व्हीकल की भी सवारी की. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश के जंगलों से कई प्रजातियां जो खत्म हो गई थी, उन्हें सहेजने के प्रयास भी जारी हैं. इनमें मकाउ, कवेल, कोकटील जैसे बड़े पक्षी भी शामिल हैं."

इंदौर जू में भारी भरकम मकाऊ तोते भी (ETV BHARAT)
इंदौर जू में 300 से ज्यादा दुर्लभ तोते (ETV BHARAT)

इंदौर जू में भारी भरकम मकाऊ पक्षी भी

इंदौर के चिड़ियाघर स्थित पक्षी विहार में इन दिनों ढाई इंच के कजलीगढ़ तोते से लेकर ढाई फीट के मकाऊ तोतों के साथ तरह-तरह के खूबसूरत रंगों के करीब 450 तोते अपनी स्वछंद उड़ान भरने के साथ अपनी खूबसूरती की अलग छटा बिखेर रहे हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "कोबरा का एक जोड़ा इस प्राणी संग्रहालय में दिया है, जो मध्य प्रदेश में विलुप्त प्राय श्रेणी में है. हाल ही में यहां एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जंगली भैंसा और शतुरमुर्ग भी लाए गए हैं."

इंदौर जू में दुर्लभ प्रजाति के तोते (ETV BHARAT)

दुर्लभ तोतों की डाइट भी वीआईपी की तरह

इंदौर का चिड़ियाघर दुनियाभर के विभिन्न प्रकार के तोतों की प्रजातियों के लिए देश में अलग स्थान बनाए हुए है. यहां पर रंग-बिरंगे सुंदर तोते हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं. यह दुर्लभ तोते ही नहीं बल्कि उनकी डाइट भी उन्हीं की तरह वीआईपी है. अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप के इन तोतों को भारतीय आवो-हवा रास आ सके, इसलिए इनकी डाइट में सूखे मेवे, नट्स और हेल्दी फूड्स की तरह हेल्दी ड्रिंक शामिल है. लिहाजा यह तोते अब चिड़ियाघर में मौजूद पक्षी विहार को ही अपना प्राकृतिक घर मानकर अपनी चहचहाट से माहौल को खुशगवार बना रहे हैं.

