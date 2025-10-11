ETV Bharat / state

एक शक में परिवार तबाह! महिला ने मासूम को गोद में ले उठाया खौफनाक कदम, दर्दनाक मौत

इंदौर में महिला ने अपने मासूम बेटे के साथ खतरनाक तरीके से मौत को गले लगाया. महिला का पति से विवाद चल रहा था.

woman killed herself with son
महिला ने मासूम को गोद में लेकर दी जान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : इंदौर के उपनगर राऊ में दिल दहलाने वाली घटना हुई. पारिवारिक कलह से परेशान होकर महिला ने अपने 5 माह के बेटे को गोद में लिया और मौत को गले लगाने के लिए खौफनाक कदम उठाया. महिला व उसके बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. घटना के समय महिला घर पर अकेली थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला को शक था कि उसके पति के किसी महिला से अवैध संबध हैं.

फोन रिसीव नहीं करने पर घबराया महिला का भाई

एसीपी निधि सक्सेना ने बताया "महिला का नाम सुमन है. उसने ये खौफनाक कदम उस समय उठाया जब परिवार के सभी घर से बाहर थे. महिला का पति कैलाश कामकाज के सिलसिले में कारखाने हुआ था. महिला के सास-ससुर अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए उसके घर गए हुए थे. घर पर सुमन अकेली थी. इसी दौरान महिला ने अपने 5 माह के बेटे के साथ खतरनाक कदम उठाया. जब महिला के भाई ने अपनी बहन को कई बार कॉल किया और उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो वह घबरा गया. इसके बाद महिला के भाई सुरेंद्र ने अपने बहनोई कैलाश को कॉल किया."

इंदौर एसीपी निधि सक्सेना (ETV BHARAT)

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

सुरेंद्र ने अपने बहनोई को बताया "सुमन उसका फोन रिसीव नहीं कर रही." जब महिला का पति कैलाश घर पहुंचा तो पत्नी और बेटा गंभीर अवस्था में तड़प रहे थे. आनन-फानन में कैलाश ने मोहल्ले वालों बुलाया और तत्काल पत्नी व बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचा. दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. परिजनों के अनुसार "कैलाश की शादी 2022 में सुमन से हुई थी. सुमन भोपाल की रहने वाली थी."

दोनों परिवारों के बयान लेगी पुलिस

परिवार वालों के अनुसार "सुमन हमेशा पति कैलाश पर छोटी-छोटी बातों को लेकर शंका करती थी. उसे शक था कि उसका पति का किसी महिला से अफेयर चल रहा है." एसीपी निधि सक्सेना ने बताया "महिला ने इस प्रकार का घातक कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है. महिला के मायके वालों के भी बयान लिए जाएंगे. महिला के पति और सास-ससुर के भी बयान लिए जा रहे हैं. जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE FAMILY DISPUTESUSPICION DESTROY FAMILYMOTHER SON PAINFUL DEATHSUSPICION ILLICIT RELATIONSHIPWOMAN KILLED HERSELF WITH SON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना के इस स्थान पर 96 साल पहले चंद्रशेखर आजाद ने की थी गुप्त मीटिंग, पांडवों से भी जुड़ा है इतिहास

उज्जैन में मोहन यादव की दौड़ी विकास एक्सप्रेस, 133 करोड़ से अधिक की बांटी सौगात

हज यात्रा पर भेजने के नाम पर ठग लिए 70 लाख, जबलपुर हाईकोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा

65 साल के भाजपा पार्षद फिर आरोपों में घिरे, 25 साल की पत्नी से मारपीट, घर से निकाला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.