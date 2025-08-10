इंदौर: तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक शादीशुदा महिला ने भाई, भतीजे और पिता संग मिलकर उत्तर प्रदेश के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाली महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी संजय यादव के रूप में हुई है.

सुनसान इलाके में मिली युवक की लाश

पूरा मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, तेजाजी नगर थाना पुलिस को सुनसान इलाके में एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर हत्या का मुकदमा दर कर जांच में जुट गई. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली की मृतक संजय यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है.

यूपी के युवक की इंदौर में हत्या

पुलिस के अनुसार, इंदौर में रहने वाली महिला से संजय प्यार करता था. वह महिला से मिलने के लिए अक्सर इंदौर आया करता था. इसी बीच महिला के पति को दोनों के बीच प्रेमसंग के बारे में पता चल गया. जिसको लेकर महिला का पति से हमेशा विवाद होता रहता था. इससे परेशान होकर महिला ने पिता, भाई और भतीजे के साथ मिलकर संजय की हत्या की योजना बनाई. जिसके बाद संजय को मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाया और भाई, भतीजे और पिता संग मिलकर उसकी क्रूरता से हत्या कर दी. आखिर में आरोपियों ने मृतक के गुप्तांग और चेहरे को भी कुचल दिया ताकि पहचान उजागर नहीं हो.

पुलिस के हत्थे चढ़े सभी आरोपी

पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जालौन में रहते हुए संजय से प्यार हो गया था. इसके बाद महिला की शादी हो गई और वह इंदौर में रहने लगी. शादी के बाद वह संजय से संबंधों को खत्म करना चाहती थी. लेकिन संजय महिला को संबंध खत्म करने पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था. जिससे परेशान होकर महिला ने संजय की हत्या कर दी.

हत्या करने से पहले देखे 50 क्राइम एपिसोड

इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले महिला ने तकरीबन 50 क्राइम एपिसोड देखे थे ताकि प्रेमी की हत्या करने के बाद पुलिस को सबूत हाथ नहीं लगें. लेकिन पुलिस ने मात्र 5 घंटे की तहकीकात के बाद हत्याकांड का पर्दाफाश कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि "प्रारंभिक तौर पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अवैध संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है."