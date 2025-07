ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में जन्म लेते ही बच्चे ने रचा इतिहास, वजन देख भौचक्के रह गए डॉक्टर्स - MP HEAVIEST BABY BORN

इंदौर में जन्मा मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वजन का शिशु ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 19, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 11:43 AM IST 3 Min Read

इंदौर : आजकल प्रसव के दौरान डॉक्टर्स की टीम को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही केस एक बार फिर इंदौर में देखने को मिला. आमतौर पर प्रसव के दौरान बच्चे का वजन ढाई से साढ़े 3 किलो होता है. लेकिन यहां एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका वजन सुनकर अस्पताल का स्टाफ भी हैरान रह गया. शिशु का वजन इतना है कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टूट गया. महिला की उम्र 24 साल, वजन बहुत ज्यादा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी ने बताया "18 जुलाई को पीसी सेठी सिविल अस्पताल में एक बेहद हाई रिस्क गर्भवती महिला जिसकी उम्र 24 वर्ष साल है, वह परिजनों के साथ अस्पताल आई. उसकी ये पहली डिलेवरी थी. प्रेग्नेंट महिला की जांच में पाया गया कि जोखिम के कई लक्षण हैं. महिला का वजन 90 किलो से ज्यादा था. मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे Pre eclampsia, Very big size baby, Generalised oedema कहा जाता है." इंदौर में जन्मा भारी-भरकम शिशु (ETV BHARAT) डॉक्टर्स ने कराई हाई रिस्क डिलेवरी

समय पर नहीं पहुंची जननी एक्सप्रेस, शिवपुरी में रोड किनारे दिया बच्चे को जन्म आमतौर पर डिलेवरी के समय नवजात का वजन कितना गौरतलब है कि डिलेवरी के समय नवजात शिशु का वजन आमतौर पर 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच होता है. इस वजन के बीच जन्मे बच्चे को नॉर्मल डिलेवरी माना जाता है. लेकिन देश के कई राज्यों में इससे दो गुना वजन तक के बच्चे जन्म ले चुके हैं. हालांकि इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है. कुछ साल पहले राजस्थान में करीब 7 किग्रा. तक के बच्चे ने जन्म लिया था. अगर बात करें सबसे कम वजन के नवजात की तो कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में 700 ग्राम के शिशु का जन्म हुआ था.

