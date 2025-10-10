ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गेहूं की नई किस्म ईजाद, शरबती की तरह मुलायम होंगी रोटियां, हेल्थ भी चकाचक

मध्य प्रदेश में मिलता है रोटी के लिए सबसे अच्छा गेहूं, इस किस्म की चपाती स्वाद के साथ सेहत का भी रखती है ध्यान.

MADHYA PRADESH WHEAT New VARIETY
मध्य प्रदेश में गेहूं की नई किस्म इजाद (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 6:24 PM IST

सागर: वैसे तो मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं पूरे देश और दुनिया में मशहूर है. गेहूं से बनने वाले उत्पादों में मध्य प्रदेश के गेहूं की अलग-अलग किस्मों की काफी मांग होती है. खासकर चपाती यानि रोटी के लिए तो प्रदेश के गेहूं की विशेष मांग रहती है. ऐसे में एमपी के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और इंदौर के गेंहू अनुसंधान केंद्र की किस्में किसानों का काफी लाभ दे सकती है. ये किस्में चपाती या रोटी के आटे को ध्यान रखकर तैयार की गयी है.

इन किस्मों में स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखा गया है. आगामी रबी सीजन में किसान गेहूं की फसल की बुवाई के लिए अभी से तैयारी करने लगे हैं और खासकर चपाती के लिए बेहतर गेहूं की तलाश कर रहे हैं, क्योकिं इस किस्म के गेहूं की कीमत भी अच्छी मिलती है और काफी डिमांड होती है.

क्या हैं कृषि विशेषज्ञ (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार

सागर के कृषि विज्ञान केंद्र बिजोरा के कृषि वैज्ञानिक डाॅ आशीष त्रिपाठी बताते हैं कि "हमारे यहां गेहूं की किस्मों में दो तरह की किस्में है. एक ऐसी किस्म है, जिनकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि उनका आटा बहुत अच्छा होता है. दूसरी वो किस्में है, जिनके नूडल्स और पास्ता वगैरह बनते हैं. चूंकि हमारे मध्य प्रदेश का गेहूं रोटी क्वालिटी के लिए काफी मशहूर है. इन किस्मों में अर्धसिंचित और कम पानी में होने वाली किस्में है.

WHEAT NEW VARIETY C 306 SUJATA HI
इंदौर अनुसंधान केंद्र में गेहूं की नई वैरायटी तैयार (ETV Bharat)

उनमें सी-306, सुजाता, एचआई -1655, एचआई-1531, जे डब्ल्यू -3211, जे डब्ल्यू -3020 ये किस्में बहुत अच्छी किस्में है. एक या दो सिंचाई में बहुत अच्छा उत्पादन देती है. इनकी रोटी की क्वालिटी शरबती क्वालिटी के गेहूं की तरह होती है. इसके अलावा हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जे डब्ल्यू - 3288, जे डब्ल्यू - 3382, जे डब्ल्यू 3465, जे डब्ल्यू 3336, पी जे डब्ल्यू -3410 इसके अलावा एचआई - 1650,जे डब्ल्यू -513, एचआई -1634 जैसी किस्में है. एक और काफी प्रचलित वैरायटी एचआई 1544 है. इससे भी काफी अच्छी रोटियां बनती है.

सागर और पड़ोसी जिलों की मिट्टी में ये है खास

सागर और उसके पड़ोसी जिलों में शरबती और अर्धशरबती किस्म का गेंहू काफी अच्छा होता है. जानकारों का मानना है कि सागर संभाग और सागर से लगे इलाके रायसेन, विदिशा और सीहोर में पायी जाने वाली काली मिट्टी में पोटाश की पर्याप्त मात्रा है. मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटाश होने से दानों में चमक अच्छी आती है और क्वालिटी काफी अच्छी होती है. निश्चित रूप से इससे किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ होता है.

डाॅ त्रिपाठी कहते हैं कि जो किस्में हमने बतायी है, ये बाॅयोफोर्टिफाइड किस्में है. इनमें गेहूं के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रींस (सूक्ष्म पोषक तत्व) भी हैं. खासतौर जिंक और आयरन की अच्छी मात्रा होती है. खासकर रोटी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. इन किस्मों को लगाकर किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं."

INDORE WHEAT RESEARCH CENTRE
शरबती और लोकवन की तरह होगा रोटियों का स्वाद (ETV Bharat)

कब और कैसे करें गेंहू की बुवाई

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि 15 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में जब दिन का तापमान 25 डिग्री के आसपास आ जाता है. उस समय गेहूं की बुवाई करना चाहिए. गेहूं की बुवाई ज्यादातर किसान सूखे खेत को तैयार करके रोटा वैटर चलाकर करते हैं और फिर सिंचाई करते हैं. ये तरीके उन किसानों को लिए अच्छा है, जिनके पास काफी बड़ा रकबा है. पलेबा करने में उनका ज्यादा समय खराब होगा. अगर पलेबा करके खेत तैयार कर बुवाई करते हैं, तो काफी अच्छा उत्पादन होता है.

उर्वरक और सिंचाई

कृषि वैज्ञानिक डाॅ आशीष त्रिपाठी के अनुसार किसान समन्वित उर्वरक प्रबंधन के जरिए काफी लाभ ले सकते हैं. जिसमें नेत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और सल्फर का उपयोग करें. इन सबका उपयोग करके निश्चित तौर पर जो गेहूं की क्वालिटी आएगी, वो काफी अच्छी आएगी. वहीं इन किस्मों में बहुत अधिक और बार- बार पानी की जरूरत नहीं पड़ती है.

अगर आप किस्मों का अच्छे से चयन करें और आपको पहले से पता है कि कौन सी किस्म के लिए कैसी सिंचाई की जरूरत होती है, इस तरह की किस्मों का उपयोग करने से काफी अच्छा लाभ हो सकता है.

SHARBATI LOKVAN WHEAT VARIETYINDORE WHEAT RESEARCH CENTREWHEAT NEW VARIETY C 306 SUJATA HIINDORE WHEAT NEW VARIETYMADHYA PRADESH WHEAT NEW VARIETY

