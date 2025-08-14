ETV Bharat / state

इंदौर में व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा लॉन्च, घर बैठे सुलझेंगी आमजन की समस्याएं

इंदौरवासियों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च. आम नागरिक इंदौर नगर पालिक निगम से जुड़ी शिकायत व्हाट्सऐप के माध्यम से कर सकते हैं.

Indore WhatsApp chatbot service
इंदौर में व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा लॉन्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025

इंदौर: नगर निगम की सेवाओं का त्वरित उपयोग और समस्याओं का निराकरण अब व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा से हो सकेगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से इस सेवा की शुरुआत की है. दरअसल, इंदौर में नागरिकों को समस्याओं का तत्काल समाधान का डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस डिजिटल तकनीक को नगर निगम के 311 ऐप से जोड़ने की पहल की है. प्रदेश के किसी शहर में जन समस्याओं का निराकरण व्हाट्सऐप चैटबॉट से पहली बार इंदौर से होगा. इंदौर नगर निगम ने इसके लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट सेवा (मोबाइल नंबर–7440311311) भी जारी की है.

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया, ''सेवा के जरिए शहर के नागरिक नगर निगम से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत सीधे व्हाट्सऐप पर दर्ज करा सकेंगे. यह चैटबॉट 311 मोबाइल ऐप से एकीकृत (इंटीग्रेट) है, जिससे शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारी को प्राप्त होगी. इसके बाद प्राप्त शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निवारण किया जाएगा. इस सेवा से न केवल शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होगी, बल्कि नागरिकों और नगर निगम के बीच संवाद और अधिक मजबूत होगा.

दरअसल, चैटबॉट एक ऐसा मैसेज एप्लीकेशन है जिस पर व्हाट्सऐप मैसेज की तरह ही एक नंबर पर मैसेज करने की सुविधा होती है. लेकिन यह नंबर एक इंटरफेस के जरिए उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को भी मैसेज देगा जो संबंधित विभाग अथवा समस्या के निराकरण के लिए जिम्मेदार हैं. इतना ही नहीं इस फैसिलिटी में संबंधित नंबर पर नगर निगम के उपभोक्ता अथवा शहर के नागरिकों को उसकी समस्या से संबंधित उत्तर तत्काल प्राप्त हो सकेगा. इसके बाद संबंधित समस्या को विभाग के जिम्मेदार अफसर के पास कार्यवाही के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा.

कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं चैटबॉट
दरअसल, एक ही नंबर के जरिए कई लोगों को मैसेज करने की इस व्यवस्था को कई कंपनियों द्वारा अब अपने डिजिटल इंटरफेस के जरिए उपयोग में लाया जा रहा है. वास्तविक रूप में चैटबॉट कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिसके जरिए चैट इंटरफेस के माध्यम से कई लोग एक साथ बात कर सकते हैं. इस एप्लीकेशन का उपयोग फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सऐप सहित अन्य चैट एप्लीकेशन में भी किया जा सकता है.

कैसे काम करेगा यह चैटबॉट
1. नागरिक दिए गए व्हाट्सऐप नंबर 7440311311 पर अपनी शिकायत/समस्या लिखकर भेजेंगे.
2. चैटबॉट आवश्यक विवरण लेकर शिकायत को 311 सिस्टम में पंजीकृत करेगा.
3. शिकायत पंजीकरण के बाद एक रसीद/ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होगा, जिससे नागरिक शिकायत की प्रगति देख सकेंगे.
4. संबंधित विभाग को शिकायत स्वचालित रूप से भेज दी जाएंगी, जिससे समयबद्ध कार्रवाई हो सके.

