कुख्यात बदमाश सलमान लला की सीहोर में डूबने से मौत, क्राइम ब्रांच पर एनकाउंटर के आरोप - INDORE WANTED GANGSTER DROWNED

क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी सीहोर, तभी सलमान लला बचने के चक्कर में तालाब में डूबा.

Indore gangster Salaman Lala found dead
तालाब से बाहर निकाला गया सलमान लाला का शव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 9:05 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 10:35 AM IST

इंदौर/सीहोर : शहर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की एक तालाब में डूबने से मौत हो गई है. इस मामले की जानकारी लगते ही उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और इंदौर क्राइम ब्रांच के पर उसका एनकाउंटर करने के आरोप लगाए हैं. फिलहाल सीहोर पुलिस ने शव को तालाब से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. वहीं, इसी बीच इंदौर क्राइम ब्रांच ने सलमान लाला के साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं.

सागर से लौटते वक्त क्राइम ब्रांच लगी पीछे

इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की सीहोर के नजदीक एक तालाब में डूबने के कारण मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि उस पर इंदौर में दो दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं और पिछले दिनों ही पुलिस ने उसके खिलाफ जिला बदर और रासुका की कार्रवाई भी की थी, जिसका चलते वह सागर जेल में बंद था.

सलमान लला बचने के चक्कर में तालाब में डूबा. (Etv Bharat)

सागर जेल से छूटने पर वह इंदौर लौट रहा था तो इसकी जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच को लगी. सीहोर में टीम ने उसके बड़े भाई सिद्धू उर्फ शादाब, अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया लेकिन सलमान मौका देखकर वहां से फरार हो गया.

क्राइम ब्रांच से बचने के चक्कर में तालाब में डूबा

पुलिस ने चार आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन सलमान लाला क्राइम ब्रांच की टीम से छिपने के चक्कर में गड्ढे में चला गया. टीम ने उसे फिर दबोचने का प्रयास किया लेकिन इस दौरान उसने अंधेरा होने के चलते एक बड़े से तालाब में छलांग लगा दी और डूबने के कारण उसकी मौत हो गई. इसके बाद जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा सीहोर पुलिस को दी गई. सीहोर पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर सलमान लाला की बॉडी को निकाला गया.

Salman Lala death in Sehore
सलमान लाला (Etv Bharat)

गैंगस्टर की मां ने क्राइम ब्रांच पर लगाए आरोप

इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपियों ने बचने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला भी किया था. वहीं इस घटना को लेकर सलमान लाला की मां ने इंदौर क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों पर एनकाउंटर करने के आरोप लगाए है. सलमान लाला की मां शबनम ने कहा कि सलमान को पहले गोली मारी फिर पानी में डुबो दिया गया. सलमान की मां ने कहा, '' मैं पुलिसकर्मियों को सजा करवाकर ही मानूंगी.''

इंंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, '' सलमान लला इंदौर में दो दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं. सागर जेल से लौटते वक्त उसे और उसके साथियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें उसके साथी तो पकड़ गए पर उसने बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई.''

