अपकमिंग फिल्म के लिए ककहरा सीख रहीं वायरल गर्ल मोनालिसा, वीडियो सॉन्ग से बढ़ी पॉपुलैरिटी - MONALISA VIRAL GIRL

महेश्वर की मोनालिसा हीरोइन बनने से पहले सीख रहीं पढ़ाई-लिखाई, बंजारन गर्ल मोनालिसा सोशल मीडिया पर बनी सनसनी.

MONALISA VIRAL GIRL
वायरल गर्ल मोनालिसा सीख रहीं क-ख-ग (monalisa Instagram image)
Published : August 23, 2025 at 3:49 PM IST

इंदौर: प्रयागराज महाकुंभ से रातों-रात वायरल हुई महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वह अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर खबरों में हैं. दरअसल मोनालिसा इन दिनों एक्टिंग की ट्रेनिंग के साथ-साथ पढ़ना लिखना भी सीख रही हैं. उन्होंने इसके लिए किसी स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन नहीं लिया है, बल्कि उनकी अपकमिंग फिल्म के डायरेक्टर सरोज मिश्रा ही मोनालिसा को एक्टिंग की बारीकियों के साथ ही पढ़ना-लिखना भी सिखा रहे हैं.

पढ़ना-लिखना सीख रहीं मोनालिसा

वायरल गर्ल मोनालिसा का इन दिनों के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वे क,ख, ग, घ पढ़ती नजर आ रही है. उनका यह वीडियो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है "धरती पर जन्म लेने के बाद ही इंसान सब कुछ सीखता है. आज के समाज के लिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है. ऐसे में जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं वे समाज से पिछड़ जाते हैं. मोनालिसा भी वैसी ही हैं, जो अब पढ़ना सीख रही हैं जो शायद लोगों के लिए मिसाल बने."

हिंदी वर्णमाला सीखती मोनालिसा (MONALISA VIRAL GIRL)

महाकुंभ में वायरल होने से बदली लाइफ

वीडियो में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक स्लेट पर हिंदी की वर्णमाला लिखना-पढ़ना सिखाते हुए दिखाई पड़ रहे है. उनके पास एक दूसरी लड़की भी बैठी दिखाई दे रही है. वहीं मोनालिसा उनको क ख ग घ जैसे अक्षरों को पढ़कर उनके बारे में बताते हुए दिखाई दे रही है.

MONALISA VIRAL GIRL
वायरल गर्ल मोनालिसा ने शुरू की शूटिंग (MONALISA Instagram image)

गौरतलब है कि महाकुंभ प्रयागराज 2025 में माला बेच रही साधारण सी लड़की अपनी सादगी और खूबसूरती के चलते रातों-रात वायरल हो गई थी. उस दौरान उनके वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए थे. वहीं वायरल होने के बाद उनको परेशानी होने लगी थी, जिस कारण मेला बीच में छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ गया था.

MAHESHWAR GIRL MONALISA
बंजारन गर्ल मोनालिसा (MONALISA Instagram image)

मोनालिसा का वीडियो सॉन्ग रिलीज

महीनों तक मोनालिसा की खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते रहे. इसी बीच फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उनसे और उनके परिवार से मुलाकात की और अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए साइन किया. मोनालिसा सनोज मिश्रा की अपकमिंग फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में एक्टिंग करती हुई नजर आएंगी. इसके लिए उन्होंने मोनालिसा को साइनिंग अमाउंट भी दिया था. हाल ही में मोनालिसा का एक वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ था.

MONALISA VIRAL GIRL
मोनालिसा ने साइन की तेलुगु और मलयालम फिल्म (MONALISA Instagram image)

महेश्वर में स्कूल खोलना सपना

मोनालिसा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया "महेश्वर में रहने के दौरान मैं बचपन में स्कूल जाती थी. लेकिन माता-पिता माला बेचने दूर-दूर तक जाते थे, जिसके चलते मैं रोजाना स्कूल नहीं जा पाती थी. जब घर में माता-पिता नहीं रहते थे, इस दौरान मैं अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी." उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के बाद मैं बंजारों के बच्चों के लिए महेश्वर में स्कूल जरूर खोलूंगी, जिससे बंजारा समाज के अन्य बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें."

ठीक से हिंदी न बोल पाने से हो रही परेशानी

वायरल गर्ल मोनालिसा ने कहा, "बाबा महाकाल और गंगा मैया की कृपा से अब मैं अभिनय के क्षेत्र में कदम रख चुकी हूं. फिल्म मेकर सनोज मिश्रा ने मुझे अपनी फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर के लिए कास्ट किया है. लेकिन अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पाने के कारण फिलहाल मैं शूटिंग नहीं शुरू कर पा रही हूं. इसलिए सबसे पहले पढ़ाई लिखाई पर फोकस कर रही हूं."

तेलुगु और मलयालम फिल्म की साइन

डायरेक्टर और फिल्म निर्देशक महेंद्र लोधी बताते हैं "अब लोग इवेंट में मोनालिसा को सेलिब्रिटी की तरह बुला रहे हैं. उनका फिल्मी करियर भी चल निकला है. एक हिंदी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' साइन करने के बाद मोनालिसा ने एक तेलुगू और एक मलयालम फिल्म भी साइन कर चुकी हैं. मोनालिसा फिलहाल पढ़ना लिखना भी सिख रही हैं. इसके अलावा वह एक्टिंग की बारिकियां भी सीख रही हैं."

