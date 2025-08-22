ETV Bharat / state

महाकाल नगरी में रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगी मेट्रो, सिंहस्थ से पहले श्रद्धालुओं को सौगात - INDORE UJJAIN METRO PROJECT

मध्य प्रदेश को बहुत जल्द मिल सकती है तीसरी मेट्रो ट्रेन, उज्जैन सिंहस्थ 2028 से पहले महाकाल नगरी में दौड़ती नजर आएगी मेट्रो. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने दिया डीपीआर का प्रेजेंटेशन.

महाकाल नगरी में रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगी मेट्रो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 5:29 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश को एक और मेट्रो ट्रेन की सौगात मिल सकती है. बताया जा रहा है कि इंदौर और भोपाल के बाद अब मेट्रो रेल का अगला पड़ाव महाकाल की नगरी उज्जैन में होगा. दरअसल मोहन यादव सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ के पहले तक इंदौर-उज्जैन मेट्रो रेल परियोजना को साकार करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मेट्रो दौड़ती नजर आएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन सिंहस्थ के पहले हर स्थिति में इंदौर से उज्जैन मेट्रो रेल चलाने की परियोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं. नतीजतन इंदौर से उज्जैन मेट्रो की पूरी परियोजना को गति दी जा रही है. इसे लेकर हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के समक्ष इंदौर से उज्जैन मेट्रो रेल चलाने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का प्रेजेंटेशन दिया है.

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक "इंदौर से उज्जैन के बीच करीब 45 किलोमीटर का ट्रेक तैयार होगा. उज्जैन में 4.5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड ट्रेक समेत अन्य संसाधनों पर करीब 10000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है. जिसे लेकर तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई है. हालांकि अंतिम डीपीआर का प्रेजेंटेशन अगले एक दो सप्ताह के बाद इंदौर और उज्जैन के तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा सीएम मोहन के समक्ष होना प्रस्तावित है."

ऐसी है इंदौर उज्जैन मेट्रो रेल परियोजना

फिलहाल इंदौर से उज्जैन के बीच की दूरी करीब 55 किलोमीटर है. लिहाजा इंदौर के लव कुश चौराहे से उज्जैन के लिए मेट्रो रेल चलेगी. जो 45 किलोमीटर के ट्रेक से होते हुए उज्जैन के रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी. इस रूट में कुल 11 स्टेशन जिनमें भोरासाला, बरौली, धर्मपुरी, तराना, सांवेर, पंथ, पिपलाई, निनोरा, त्रिवेणी घाट, नानाखेड़ा और रेलवे स्टेशन के बाद आईएसबीटी उज्जैन तक पहुंचेगी. जहां मेट्रो का स्टॉपेज होगा. परियोजना के अनुसार अब तक 2 घंटे में पूरा होने वाला इंदौर से उज्जैन का सफर मेट्रो ट्रेन से 45 से 50 मिनट में पूरा हो जाएगा. इस परियोजना के सरकार होने के बाद देशभर से इंदौर के रास्ते उज्जैन जाने वाले तीर्थ यात्रियों के अलावा दोनों शहरों के हजारों लोगों को सुविधा मिल सकेगी.

मोहन यादव ने इंदौर में की थी उज्जैन मेट्रो की घोषणा

विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इंदौर मेट्रो के शुभारंभ अवसर पर उज्जैन के लिए भी मेट्रो चलाने की परियोजना को साकार करने की प्लानिंग की थी. जिसे लेकर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंदौर उज्जैन मेट्रो के लिए सर्वे भी किया है. हालांकि अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने अपनी ओर से डीपीआर तैयार करने के बाद जो प्रस्तुतिकरण दिया है. उसका अंतिम प्रारूप फाइनल होने के बाद इंदौर से उज्जैन मेट्रो की परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा.

इंदौर को मिली मेट्रो, जल्द भोपाल में दौड़ेगी मेट्रो

गौरतलब है कि 31 मई 2025 को मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे. जहां भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इंदौर मेट्रो की सौगात दी थी. 31 मई को मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो ट्रेन मिली थी. इंदौर में गांधीनगर स्टेशन से मेट्रो की शुरूआत हुई थी. फिलहाल अभी इंदौर में लगभग 6 किलोमीटर येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर चल रही है.

वहीं मध्य प्रदेश को दूसरी मेट्रो अक्टूबर 2025 को मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर प्रदेश को दूसरी और भोपाल को पहले मेट्रो की सौगात देंगे. 2225 करोड़ की लागत से इस रूट को तैयार किया गया है. मेट्रो एम्स से सुभाष नगर तक 8 स्टेशन पर चलेगी.

