इंदौर हादसे के घायलों से मिले मोहन यादव, हादसे में 3 की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 4:11 PM IST | Updated : September 16, 2025 at 4:24 PM IST 3 Min Read

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार रात दर्दनाक हादसा हुआ. अनियंत्रित एक ट्रक ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया था. इस हादसे मंगलवार सुबह एक और पीड़ित की मौत के बाद मृतकों की संख्या 3 पहुंच गई, जबकि करीब 13 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं. वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे. जहां अस्पताल पहुंचकर वे घायलों से मिले और उनका हाल जाना. साथ ही सीएम ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है. बताया जा रहा है ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार घिसटता रहा था. घायलों से मिले मोहन यादव इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिला. डॉक्टरों से बात कर उनका हाल जाना और बेहतर इलाज की बात कही. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि सोमवार को इंदौर में जो घटना हुई, वह बेहद दुखद है. इस घटना को लेकर मेरे मन में काफी पीड़ा है. जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, बाबा महाकाल उन्हें अपने चरणों में स्थान दें. साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए हम योजना बनाएंगे."

घायलों से मिले मोहन यादव (ETV Bharat) इंदौर में अनियंत्रित ट्रक ने मारी कई को टक्कर इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में सोमवार रात भीषण हादसा हुआ. कालानी नगर चौराहे पर ट्रक अनियंत्रित हो गया. 7 किलोमीटर तक अनियंत्रित दौड़ते ट्रक ने करीब 15 वाहनों को अपनी चपेट में लिया. इस दौरान ट्रक की चपेट में आया एक बाइक सवार घिसटता रहा. जिसके बाद ट्रक में आग लग गई थी. हादसे में दो लोगों की मौत सोमवार रात को हो गई थी. ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, घायलों का इलाज जारी एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "हादसे में घायल एक और पीड़ित की मंगलवार सुबह मौत हो गई है. जिनका नाम कैलाश चंद्र है, वह इंदौर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पदस्थ थे. वह देर शाम अपने घर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए. लक्ष्मीकांत और महेश इनकी मौत सोमवार रात को हो गई थी. जबकि 12 लोग अस्पताल में भर्ती है. ये इंदौर के 5 अलग-अलग अस्पताल में भर्ती है. एडिशनल एसपी ने बताया कि घटना के बाद कई आम नागरिकों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. इंदौर में मौत बनकर 7 KM तक दौड़ता रहा ट्रक, जो सामने आया कुचलता गया, 2 लोगों की मौत, 13 गंभीर वहीं ट्रक को पहले ही जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है. ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. इस घटना को लेकर इंदौर रहवासियों में आक्रोश है.

