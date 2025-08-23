इंदौर: पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई महीनों तक जेल में रहने के बावजूद पद नहीं छोड़ा. हम ऐसे मामले देख चुके हैं, इसलिए पीएम-सीएम रिमूवल बिल लागू होकर रहेगा. केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बातें इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कही. बता दें कि संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए पीएम सीएम रिमूवल बिल को प्रस्तावित कानून बनाने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष भेज दिया गया है.

पीएम-सीएम रिमूवल बिल को बताया शानदार बिल

संसद के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इंदौर पहुंचे. उन्होंने कहा "देश में 5 वर्ष की सजा होने पर न्यूनतम 30 दिन के लिए जेल जाने के बाद अब प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री सभी को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी. ये एक शानदार बिल लाया गया है." उन्होंने विपक्ष के विरोध का जिक्र करते हुए कहा "जिस केस में जमानत न हो तो भी क्या ऐसे व्यक्ति को पद पर रहना चाहिए? विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया. इसका मतलब क्या विपक्ष भ्रष्टाचार के पक्ष में है?"

इंदौर में वृक्षारोपण कार्यक्रम (ETV Bharat)

क्या है पीएम-सीएम रिमूवल बिल

गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के हंगामा के बीच संसद के मानसून सत्र में पीएम-सीएम रिमूवल बिल पेश किया. जिसमें कहा गया है कि यदि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री 5 साल की सजा वाले अपराध के आरोप में हिरासत में लिए जाते हैं. और इसके बाद लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन जेल में रहते हुए मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं. उन्हें पद से हटा दिया जाएगा.

बिल को लेकर किया केजरीवाल का जिक्र

पीएम सीएम रिमूवल बिल को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया था. उन्होंने कहा "यदि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया होता तो आज इस बिल की आवश्यकता नहीं होती" वहीं, शनिवार को इंदौर में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस बिल को लेकर केजरीवाल का ही जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा "ये एक प्रोग्रेसिव लॉ है, विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए."

मेघवाल ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा

इंदौर में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नगर निगम परिषद के उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौड़ और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे. सभी लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया.