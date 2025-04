ETV Bharat / state

किन्नरों को लगाए HIV इंजेक्शन, नॉनवेज खाने को किया मजबूर, पीएम मोदी से होगी शिकायत - INDORE TRANSGENDERS DISPUTE

इंदौर में दो किन्नर गुटों के बीच विवाद ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 9:21 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 9:59 AM IST 3 Min Read

इंदौर: पंढरीनाथ थाना क्षेत्र में किन्नरों के एक गुट ने किन्नरों के दूसरे गुट पर एचआईवी से संबंधित संक्रमित इंजेक्शन लगाने के आरोप लगाए हैं. गुरुवार को किन्नर गुट ने इस मामले की शिकायत इंदौर के पंढरीनाथ थाने पर की है. पुलिस आवेदन लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. वहीं किन्नर गुट ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है. किन्नरों ने लगाए गंभीर आरोप

इंदौर के नंदलाल पूरा में रहने वाला किन्नर समाज पंढरीनाथ थाने पहुंचा. उनकी बात सुन पुलिस भी हैरान रह गई. किन्नर गुट की गुरु ने आरोप लगाते हुए कहा कि ''किन्नरों का एक गुट उनके चेलों को परेशान कर रहा है. यहां तक कि हमें हमारी धार्मिक आस्था भी बचाने में समस्या आ रही है. घर में घुसकर हमें जान से मारने की धमकी देते हैं. नॉनवेज खाने का दवाब डालते हैं. हमसे कहते हैं कि हमारा कहना मानो या फिर इंदौर छोड़कर चले जाओ. उनकी बात नहीं माने पर हमारे चेलों को एचआईवी (Human Immunodeficiency Virus) से संबंधित संक्रमित इंजेक्शन लगा रहे हैं. जिससे कुछ किन्नरों को HIV भी हो गया.''

