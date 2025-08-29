इंदौर: एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती पिछले 7 दिनों से अपने घर से लापता थी. लेकिन शुक्रवार अल सुबह इंदौर के एमआईजी थाने पर एक युवक के साथ पहुंची और पुलिस को बयान दिया. जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. युवती के घर छोड़ने के बाद ट्रेन में जिस युवक से मुलाकात हुई थी उससे शादी कर ली. उसने कहा, अब मैं इसी युवक के साथ रहना चाहती हूं. फिलहाल बयान देने के बाद युवती, युवक के साथ ही अपने नए सफर के लिए निकल गई है.

परिजन से डांट खाने के बाद घर से भागी युवती

इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती पिछले दिनों परिजन से डांट खाने से आहत होकर अपना घर छोड़कर निकल गई थी. पुलिस के द्वारा पिछले 7 दिनों से उसकी तलाश की जा रही थी. वहीं, कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने चेक किए जिसमें युवती अकेली जाती हुई नजर आई. इसके बाद पुलिस ने उसके संपर्क में रहने वाले एक युवक सार्थक से पूछताछ की. लेकिन उसके किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी.

पुलिस ने युवक के सुपुर्द किया लड़की को (ETV Bharat)

प्रेमी ने दिया धोखा, आत्महत्या की ठानी

पुलिस और परिजन गायब हुई युवती की तलाश में जुटे थे. इसी दौरान युवती अपने साथ एक युवक जिसका नाम करण बताया जा रहा है, अचानक इंदौर के एमआईजी थाने पर पहुंची. युवती ने पुलिस को बयान दिए कि वह घर छोड़कर सीधे रेलवे स्टेशन गई. यहां पर सार्थक का वह इंतजार कर रही थी. लेकिन काफी देर तक जब सार्थक रेलवे स्टेशन पर नहीं आया तो वह एक ट्रेन में बैठ गई और आत्महत्या करने ही वाली थी.

ट्रेन में मिला हमसफर

इसी दौरान साथ में सफर कर रहे करण ने उसे डिप्रेशन में देखा और उससे पूछताछ शुरू की. इसी दौरान युवक ने उसे समझाइश दी और समझाइश के दौरान ही युवक ने उसको शादी का ऑफर दे दिया. इसके बाद युवती ने करण से शादी के लिए हां कर दी. बताया जा रहा है कि युवती ने करण के साथ महेश्वर मंडलेश्वर में जाकर शादी कर ली. उसके बाद करण के साथ मंदसौर गई और मंदसौर के बाद वह अपने बयान देने के लिए यहां थाने पर आ गई.

परिजन को देख फूट-फूटकर रोई युवती

पुलिस ने युवती के बयान लेने के बाद उसे युवक के सुपुर्द कर दिया. फिलहाल युवक और युवती दोनों बालिक हैं जिसके चलते पुलिस ने दोनों के खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है. लेकिन परिजन के सामने आते ही युवती काफी रोने लगी. इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे समझाइश दी.

मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''परिजन से नाराज होकर युवती घर से भाग गई थी. पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन शुक्रवार सुबह वह खुद थाने पहुंच गई. उसके साथ एक युवक भी था. युवती ने बताया कि उसने युवक से शादी कर ली है. हम साथ रहना चाहते हैं. जिसके पुलिस ने युवती को युवक के सुपुर्द कर दिया.''