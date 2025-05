ETV Bharat / state

चीन-बांग्लादेश से व्यापार किया तो लगेगा 1.11 लाख का जुर्माना, कारोबारियों की ट्रेड बैन स्ट्राइक - TRADE BAN WITH CHINA BANGLADESH

इंदौर के व्यापारी चीन और बांग्लादेश के साथ नहीं करेंगे व्यापार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 6:11 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 6:16 PM IST 2 Min Read

इंदौर: भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद पाकिस्तान और इसका समर्थन करने वाले देशों के विरुद्ध कई तरह के मुहिम चलाई जा रही है. पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक के बाद उसका समर्थन करने वाले देशों पर ट्रेड बैन स्ट्राइक की जा रही है. देश के अलग-अलग क्षेत्र के व्यापारियों ने इन देशों के साथ व्यापार बंद करने का फैसला लिया है. इसी कड़ी में इंदौर के रेडीमेड कारोबारियोंं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से व्यापार नहीं करने को लेकर हनुमान मंदिर में शपथ ली. ट्रक ड्राइवर संगठन कर चुके हैं बॉयकॉट ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कायराना हरकत का समर्थन करने वाले देशों से इंदौर के व्यापारी लगातार व्यापार का बहिष्कार कर रहे है. पिछले दिनों ट्रक ड्राइवर संगठन ने तुर्की और अजरबैजान जाने वाले माल को लाने ले जाने का पूर्ण रूप से बॉयकॉट कर दिया है. वहीं, अब इंदौर के रेडीमेड व्यापारिक संगठन ने बांग्लादेश और चीन से व्यापार नहीं करने की शपथ ली है.

