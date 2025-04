ETV Bharat / state

पाकिस्तानी मीठे को तरसेंगे, इंदौर के व्यापारियों ने शक्कर, ड्राई फ्रूट समेत कई जरूरती सामान पर लगाई रोक - INDORE TRADERS BOYCOTT PAKISTAN

पाकिस्तान निर्यात किए जाने वाले उत्पादनों पर रोक ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 7:12 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 10:01 AM IST 4 Min Read

इंदौर : पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक कड़े फैसले लेने की तैयारी में है. वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से भी पाकिस्तान के बहिष्कार की खबरें सामने आ रही हैं. दरअसल, इंदौर के थोक ड्राई फ्रूट बाजार ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक संबंध खत्म करते हुए ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. व्यापारियों ने बताया कि इंदौर से 50 से 100 करोड़ रू के ड्राई फ्रूट, शक्कर व अन्य किराना सामग्री पाकिस्तान निर्यात की जाती थी, जिसे इंदौर के व्यापारियों ने रोक दिया है. व्यापारियों के मुताबिक उनके उत्पाद खरीदने वाले कई अन्य देश भी हैं. व्यापार नहीं, देश सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेगुनाह लोगों की हत्या को लेकर देश भर में जबरदस्त आक्रोश है. पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोलीबारी में इंदौर के रहने वाले सुशील कुमार नथानियाल की भी मौत हो गई. वहीं उनकी बेटी को भी पैर में गोली लगी. इसके बाद से ही पूरे इंदौर शहर और खासतौर पर व्यापारिक क्षेत्र में काफी आक्रोश है. गुरुवार को शहर के चाय व्यापारी एसोसिएशन ने अपने व्यापार व्यवसाय बंद रखे. इसके बाद पाकिस्तान को भेजे जाने वाले सभी तरह के उत्पाद और खासतौर पर ड्राई फ्रूट, शक्कर व अन्य सामग्रियों पर रोक लगा दी गई है. व्यापार नहीं, देश सबसे पहले (Etv Bharat)

Last Updated : April 25, 2025 at 10:01 AM IST