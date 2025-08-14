ETV Bharat / state

मोहन यादव की राहुल गांधी को सलाह- 15 अगस्त पर क्या करें और क्या नहीं - MOHAN YADAV TO RAHUL GANDHI

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नसीहत दी. कम से एक दिन तो राष्ट्र विरोधी बातें न करें.

INDORE TIRANGA YATRA
इंदौर की तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)
इंदौर: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने राजनीतिक दलों को राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की नसीहत दी. इंदौर में आयोजित तिरंगा यात्रा के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सेवा के पक्ष में माहौल बना हुआ है लेकिन राहुल गांधी ऐसे कदम उठा रहे हैं, जिसकी कीमत उन्हें कुछ राज्यों में सत्ता खोकर चुकानी होगी."

विपक्षी दल कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी बयानबाजी

कांग्रेस द्वारा किए जा रहे निर्वाचन आयोग के विरोध का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का स्तंभ माने जाते हैं. 15 अगस्त की बेला में विपक्षी राजनीतिक दल इस तरह की बयानबाजी ना करें, जिससे दुश्मन देश की बांछें खिल जाएं." इंदौर में "हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान" के तहत आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया.

पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा यात्रा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नए दौर में प्रवेश कर चुका है और अब कोई भी अन्याय सहन नहीं किया जाएगा. हमारे लिए गौरव का विषय है कि 15 अगस्त को देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनायेगा. इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए "हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता" अभियान शुरू किया गया. इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने के लिए सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

इंदौर महापौर ने सफाई अभियान का महत्व बताया

कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की स्वच्छता यात्रा की जानकारी दी. उन्होंने कहा "इंदौर लगातार 8 वर्षों से देश में स्वच्छता में अव्वल है. इंदौर अब डिजिटल तकनीक का उपयोग कर स्वच्छता के कार्यों तथा जनसमस्याओं के निराकरण को त्वरित और अधिक प्रभावी बना रहा है." इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और यात्रा का पूरे मार्ग पर जगह-जगह स्वागत किया गया. तिरंगा यात्रा में सैकड़ों नागरिक सहभागी और साक्षी बने.

INDORE TIRANGA YATRA
इंदौर में आयोजित तिरंगा यात्रा (ETV BHARAT)

देवी अहिल्या बाई होलकर का स्मरण

INDORE TIRANGA YATRA
इंदौर में तिरंगा यात्रा से माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत (ETV BHARAT)

तिरंगा यात्रा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, मनोज पटेल, मधु वर्मा, सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी साथ रहे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तिरंगा यात्रा के प्रारंभ में देवी अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. उन्होंने देवी अहिल्या बाई होलकर के व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण भी कराया. यह यात्रा ऐतिहासिक राजवाड़ा से शुरू होकर कृष्णपुरा छत्री, जेल रोड, जिला न्यायालय के सामने से होते हुए ऐतिहासिक गांधी हाल में सम्पन्न हुई.

