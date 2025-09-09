ETV Bharat / state

इंदौर में इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को घर भेजा, चप्पे-चप्पे की सर्चिंग

पुलिस के अनुसार इंदौर के राऊ थान क्षेत्र स्थित गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर एवं प्रिंसिपल को नयनतारा उदय निधि @ outlet.com के मेल आईडी से धमकी भरा मेल आया. मेल में स्कूल में बम लगाए जाने की बात कही गई. मेल में लिखा "थोड़ी देर में इन 3 बम से स्कूल को उड़ा दिया जाएगा." मेल पढ़ते ही स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना राऊ पुलिस थाना को दी. पुलिस ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दी.

इंदौर : इंदौर में प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के मामले नहीं रुक रहे. अब एक बार फिर इंदौर के एक बड़े निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. स्कूल प्रबंधन को ई-मेल में मिली धमकी में कहा गया "स्कूल परिसर में 3 बम प्लांट किए गए हैं." सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची और स्कूल का चप्पा-चप्पा छाना. इस दौरान बच्चों की छुट्टी कर दी गई.

इसके बाद बम स्क्वायड सहित अन्य टीमों को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची. टीमों ने पूरे स्कूल की छानबीन की. चप्पा-चप्पा छानने के बाद कहीं बम नहीं मिला. मेल के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा का कहना है "स्कूल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सुबह 10.45 पर सूचना दी गई. पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को लेकर मौके पर पड़ताल की. मेल के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी."

फरवरी में भी 2 स्कूलों को मिली थी धमकी

गौरतलब है कि इंदौर में विभिन्न प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी स्कूलों के अलावा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. इसी साल फरवरी में इंदौर के 2 निजी स्कूलों को भी इसी प्रकार की धमकी भरा ई-मेल मिला था. उस समय भी दोनों स्कूलों में बच्चों की छुट्‌टी कर पूरा स्कूल भवन खाली कराया गया था. बम की धमकी मिलने की सूचना एनडीपीएस और आईपीएस स्कूल ने पुलिस को दी थी.

इंदौर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी कई बार मिली

बीते साल दिसंबर में इदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी प्रबंधन को भी ई-मेल से धमकी मिली थी "बम प्लांट किए गए हैं. हवाई अड्डे को बम से उड़ा दिया जाएगा." इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी कर पूरे एयरपोर्ट की सघन चेकिंग की थी. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. खास बात ये है कि इंदौर एयरपोर्ट को पिछले साल 5 बार इस प्रकार की धमकी मिल चुकी है.