यूट्यूब से चोरी की ट्रेनिंग, साफ कर दिया बैंक अधिकारी का घर, पकड़े जाने पर अजब खुलासे

इंदौर में पकड़ा गया एक मॉर्डन चोर. अलग-अलग स्टाईल में चोरी करने के लिए देखता था यूट्यूब वीडियो, इसके बाद वारदात को देता था अंजाम.

INDORE THEFT LEARN YOUTUBE
यूट्यूब से वीडियो देखकर करता था चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 6:34 PM IST

इंदौर: आज के समय में इंटरनेट की पहुंच लगभग हर व्यक्ति के पास हो गई है. कई लोग इसका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई और कई प्रकार के अच्छे कामों में कर रहे हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरनेट की मदद से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. इंदौर की कनाडिया पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है, जो यूट्यूब की मदद से अलग-अलग प्रकार की चोरी के तरीके सीखकर उन्हें अंजाम देता था. पुलिस को आरोपी के पास से चोरी के गहने सहित कई देशों की करेंसी भी बरामद हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सोने-चांदी के जेवरात सहित विदेशी करेंसी चोरी

कनाडिया थाना क्षेत्र की पॉश कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं. पिछले दिनों मानवता नगर में एक बंद पड़े घर में चोरी की वारदात सामने आई. जिस घर में चोरी हुई है उसके सारे सदस्य हैदराबाद में रहते हैं. घर के मालिक संजय माने वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में डीजीएम पद पर तैनात हैं. पुलिस ने संजय को वारदात की सूचना दी. घर पहुंचे परिजन ने बताया कि घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात सहित विदेशी करेंसी जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य देशों की करेंसी शामिल थी, चोरों ने गायब कर दी है.

पुलिस से बचने के लिए बदल लिया था वेशभूषा (ETV Bharat)

पुलिस से बचने के लिए बदल लिया था वेशभूषा

पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू की. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को चिन्हित किया गया. जिसमें से एक आरोपी जीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी के गहने जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है और विदेशी करेंसी बरामद हुई. उसका दूसरा साथी अक्षय सिंह फरार चल रहा है. पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार तलाश कर रही है. आरोपी ने पकड़े जाने के डर से हेयर स्टाईल सहित अपनी वेशभूषा काफी बदल ली थी. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया जाएगा.

यूट्यूब से वीडियो देखकर करता था चोरी

पकड़े गए आरोपी जीत सिंह ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि वह चोरी करने के लिए पहले यूट्यूब पर वीडियो देखता था. वह अलग-अलग तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए अलग-अलग प्रकार के वीडियो देखता था. इसके बाद वीडियो के आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम देता था. इंदौर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, "पकड़े गए आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है. आरोपी द्वारा कुछ और खुलासे किए जा सकते हैं. उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है. जल्द ही दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

