स्वदेशी कपड़ों की तरफ शिफ्ट हो रहा इंदौर, अमेरिकी टैरिफ के बाद व्यापारियों ने शुरू किया अभियान

इंदौर के कपड़ा व्यापारी स्वदेशी गारमेंट्स को दे रहे बढ़ावा. ग्राहकों से स्वदेशी कपड़े खरीदने की अपील, पीएम मोदी ने धार में दिया था संदेश.

INDORE INDIGENOUS TEXTILES PROMOTES
दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से स्वदेशी खरीदने की अपील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:43 PM IST

इंदौर: देश पर लगातार बढ़ रहे अमेरिकी टैरिफ के चलते अब आर्थिक आत्मनिर्भरता और पीएम के स्वदेशी अपनाओ मंत्र का असर बाजारों में नजर आने लगा है. प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश भर में रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करने वाले इंदौर के बाजार ने सबसे पहले स्वदेशी अपनाओ के मंत्र को अपना लिया है.

होलकर के जमाने से इंदौर गारमेंट का रहा है केंद्र

इंदौर देश का एक प्रमुख गारमेंट उत्पादक केंद्र है. जहां से तरह-तरह के कपड़े तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल के अलावा कई राज्यों में बिकने के लिए जाते हैं. यहां होलकर के जमाने से मौजूद कपड़ा मिल के अलावा निमाड़ अंचल करीब 200 सालों से कपास उत्पादन का केंद्र रहा है. हालांकि अब रेडीमेड गारमेंट तैयार करने के लिए कपड़े की खरीदी अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और कोलकाता आदि इलाकों से होती है.

यहां करीब 3000 रेडीमेड गारमेंट्स यूनिट के अलावा 700 ट्रेडिंग कंपनी और 600 रिटेल गारमेंट की दुकानों से 20 मई तक चीन और बांग्लादेश से आने वाले कपड़े की भी बिक्री होती थी, लेकिन वहां से माल लाने में 5 एजेंट के मार्फत कपड़ा प्रोसेसिंग यूनिट से तैयार होकर बिक्री के स्तर तक पहुंच कर महंगा हो जाता था. जिस वजह से दुकानदारों को इसका उतना कमीशन भी नहीं मिल पाता था.

अमेरिकी टैरिफ के बाद व्यापारियों ने शुरू किया अभियान (ETV Bharat)

अमेरिकी टैरिफ के बाद स्वदेशी कपड़ा अभियान

पर्याप्त कमीशन न मिलने की वजह से व्यापारियों में आक्रोश का माहौल बना, तो इंदौर रेडीमेड गारमेंट संगठन ने चीन और बांग्लादेश से कपड़े की खरीदी का विरोध किया. इसके बाद इस अभियान से सुभाष चौक, कपड़ा बाजार, गोपाल मंदिर, रजवाड़ा संगठन समेत आसपास के करीब आधा दर्जन बाजार एसोसिएशन ने मिलकर विदेशी कपड़ा नहीं खरीदने का ऐलान किया.

अब जबकि अमेरिका द्वारा देश के विभिन्न सेक्टर पर 50 से 100 फीसदी तक टैरिफ लगा रहा है, तो बाजार के सभी दुकानदारों के अलावा ट्रेडिंग कंपनियां प्रोसेसिंग यूनिट का कमीशन एजेंट तक सभी ने स्वदेशी माल खरीदने के साथ स्वदेशी ही कपड़ा बनाने का फैसला ले लिया है. नतीजतन अब जो माल दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े बाजारों के जरिए चीन, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों से खरीदा जाता था, इसकी बुकिंग पूरी तरह से बंद हो गई है.

दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से स्वदेशी खरीदने की अपील

दूसरी तरफ अहमदाबाद सूरत और मुंबई से अब उसी माल की बुकिंग ली जा रही है जो भारतीय कपड़ा फैक्ट्री अथवा मिलो में तैयार हुआ हो. इतना ही नहीं शहर की अधिकांश दुकानों पर अब स्वदेशी अपनाने के साथ ग्राहकों से भी स्वदेशी कपड़े खरीदने की ही अपील की जा रही है. इसके लिए सभी दुकानों पर बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे कि सभी लोग स्वदेशी की तरफ प्रेरित हो सकें.

पीएम मोदी ने धार में दिया था स्वदेशी का मंत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को धार के बदनावर में प्रदेश वासियों को स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया था. यहां उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि दीपावली नवरात्र और दशहरे आदि पर्व पर स्वदेशी सामान ही खरीदें और ऐसा करके व्यापारी देश के लिए मेरी मदद करें. उन्होंने कहा था 2047 के विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी से होकर जाता है.

इसलिए त्योहार के अवसर पर चाहे सामान हो, मूर्ति, मोबाइल, टीवी, फ्रिज जो भी हो वह कम से कम स्वदेशी ही खरीदें. मोदी ने कहा था स्वदेशी खरीदने से पैसा विदेश में नहीं जाता बल्कि उसे पैसे से देश में स्कूल, सड़क, अस्पताल बनते हैं. उन्होंने राज्य सरकार से भी अपील की थी की सरकारों को अब अपने स्तर पर भी स्वदेशी अभियान की शुरुआत करना चाहिए.

