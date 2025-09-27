ETV Bharat / state

इंदौर का जुनूनी फुटपाथी सब्जी विक्रेता, ग्राहकों को फ्री में पौधे, घर के गहने तक बिक गए

इंदौर के सब्जी दुकानदार सुरेश सांखला ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 1:20 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 2:18 PM IST 3 Min Read

इंदौर : समाज में बिरले ही ऐसे लोग होते हैं, जो देश के लिए अपना योगदान देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे ही शख्स हैं इंदौर शहर में फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाने वाले सुरेश सांखला. वह शहर में अनूठा ग्रीनरी अभियान चला रहे हैं. सुरेश सांखला ने साबित कर दिया है कुछ हटकर करने के लिए बस जज्बा होना चाहिए. इसके लिए संसाधन और प्रचार भी कोई मायने नहीं रखता. सुरेश सांखला का ऐसा ही जज्बा है. वह अपने निजी प्रयासों से पिछले 45 साल से शहर को हरा-भरा बनाने में जुटे हुए हैं. हर ग्राहक को बताते हैं पेड़-पौधों का महत्व शहर के चाणक्यपुरी चौराहे पर सब्जी बेचने वाले सुरेश सांखला दुकान में हरियाली की सौगात मुफ्त में देते हैं. वह पिछले 18 साल से हरियाली के महत्व को समझकर सब्जी खरीदने आने वाले लोगों को पौधा लगाने का संदेश भी देते हैं. अपनी तरह की इस छोटी सी पहल के दौरान कोशिश यही होती है कि सब्जी खरीदने वाले लोगों को हरियाली का महत्व समझा कर कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाए. यही वजह है कि बीते डेढ़ से दो दशक से अपनी फुटपाथ पर लगी दुकान के आसपास सड़क के डिवाइडर हो या फिर आसपास के पार्क वे अपने द्वारा लगाए गए सैकड़ो पौधों से एक बड़े इलाके को हरा-भरा बन चुके हैं. इंदौर के सब्जी दुकानदार सुरेश सांखला का अनूठा ग्रीन कैंपेन (ETV BHARAT) सुरेश सांखला को कैसे मिली प्रेरणा

Last Updated : September 27, 2025 at 2:18 PM IST