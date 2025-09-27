ETV Bharat / state

इंदौर का जुनूनी फुटपाथी सब्जी विक्रेता, ग्राहकों को फ्री में पौधे, घर के गहने तक बिक गए

इंदौर के सब्जी दुकानदार सुरेश सांखला अनूठा ग्रीन कैंपेन चला रहे हैं. दुकान पर आने वाले ग्राहकों को बताते हैं पर्यावरण का महत्व.

Indore greenery campaign
इंदौर के सब्जी दुकानदार सुरेश सांखला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 1:20 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read
इंदौर : समाज में बिरले ही ऐसे लोग होते हैं, जो देश के लिए अपना योगदान देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसे ही शख्स हैं इंदौर शहर में फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाने वाले सुरेश सांखला. वह शहर में अनूठा ग्रीनरी अभियान चला रहे हैं. सुरेश सांखला ने साबित कर दिया है कुछ हटकर करने के लिए बस जज्बा होना चाहिए. इसके लिए संसाधन और प्रचार भी कोई मायने नहीं रखता. सुरेश सांखला का ऐसा ही जज्बा है. वह अपने निजी प्रयासों से पिछले 45 साल से शहर को हरा-भरा बनाने में जुटे हुए हैं.

हर ग्राहक को बताते हैं पेड़-पौधों का महत्व

शहर के चाणक्यपुरी चौराहे पर सब्जी बेचने वाले सुरेश सांखला दुकान में हरियाली की सौगात मुफ्त में देते हैं. वह पिछले 18 साल से हरियाली के महत्व को समझकर सब्जी खरीदने आने वाले लोगों को पौधा लगाने का संदेश भी देते हैं. अपनी तरह की इस छोटी सी पहल के दौरान कोशिश यही होती है कि सब्जी खरीदने वाले लोगों को हरियाली का महत्व समझा कर कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाए. यही वजह है कि बीते डेढ़ से दो दशक से अपनी फुटपाथ पर लगी दुकान के आसपास सड़क के डिवाइडर हो या फिर आसपास के पार्क वे अपने द्वारा लगाए गए सैकड़ो पौधों से एक बड़े इलाके को हरा-भरा बन चुके हैं.

इंदौर के सब्जी दुकानदार सुरेश सांखला का अनूठा ग्रीन कैंपेन (ETV BHARAT)

सुरेश सांखला को कैसे मिली प्रेरणा

सुरेश सांखला की दुकान पर सब्जियों के साथ फ्री वितरण के लिए रखे गए पौधे और बोर्ड पर की जाने वाली अपील लोगों को प्रभावित कर रही है. कई लोग उनके पास से पौधे ले गए और अपने घरों और परिसरों में अपने पूर्वज माता-पिता और अन्य लोगों के नाम पर लगाए. सुरेश सांखला बताते हैं "जब वह कक्षा 4 में पढ़ते थे, तब उनके शिक्षक ने उन्हें 3 पौधे दिए थे, जो उन्होंने अपने घर पर लगाए हैं. वे अब काफी बड़े होकर वृक्ष बन गए हैं."

Indore greenery campaign
ग्राहकों को फ्री में पौधे, घर के गहने तक बिक गए (ETV BHARAT)

सारी ज्वैलरी बिकी लेकिन मुहिम नहीं रुकी

सब्जी विक्रेता सुरेश सांखला बताते हैं "हमारे मास्टर साहब की यही सीख अब उनके लिए अभियान बन चुकी है. उनकी कोशिश होती है कि वन विभाग, नगर निगम या उन एजेंसी से उन्हें नि:शुल्क पौधे मिल जाएं लेकिन उन्हें पौधे नहीं मिल पाए तो वह सब्जी बेचकर प्राप्त रुपए और अपनी जमापूंजी से पौधे खरीद कर दुकान पर रखते हैं. इन प्रयासों के चलते उनकी सारी ज्वैलरी बिक चुकी है. लेकिन उन्होंने लोगों को पौधे बांटना नहीं छोड़ा."

पौधे ले जाने वाले से करते हैं गुजारिश

सुरश सांखला संसाधन से अभावग्रस्त रहते हुए अपनी सब्जी की दुकान के साथ पौधों का वितरण कर रहे हैं. बस स्टॉप पर जो भी उनकी दुकान में बांटने के लिए रखे पौधे लेना चाहता है, वह जागरूक करते हुए सौंपते हैं, शर्त यही होती है कि वास्तव में वह पौधा कहीं ना कहीं लगकर हरे भरे वृक्ष में तब्दील करेंगे.

Last Updated : September 27, 2025 at 2:18 PM IST

