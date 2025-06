ETV Bharat / state

सोनम शिलांग में हनीमून नहीं मर्डर के लिए आई थी, पति राजा को किलर्स से मरवाया - SONAM RAGHUWANSHI KILLED RAJA

सोनम पर पति की हत्या का आरोप ( Etv Bharat )

Published : June 9, 2025 at 8:15 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 9:19 AM IST

Raja Raghuwanshi Murder : शिलांग हनीमून कपल मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आया है. लापता सोनम रघुवंशी पर ही पति राजा की हत्या का आरोप लगा है. सोनम की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोकेशन मिलने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है. सोनम के भाई का दावा है कि उसकी बहन ने एक ढाबे से उसे कॉल किया था. इसी बीच मेघालय सीएम ने ट्वीट कर बताया कि सोनम समेत 4 लोग राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है. सोनम की हनीमून पर मर्डर प्लानिंग मेघालय डीजीपी डॉ. ईरज राजा के मुताबिक सोनम ने ही पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराने के लिए उसकी सुपारी दी थी. आरोप है कि इस मर्डर को सोनम ने ही प्लान किया था और उसके साथ 3 पुरुष भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. 23 मई को शिलांग से गायब होने के बाद इंदौर के हनीमून कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की खोज युद्धस्तर पर चल रही थी. 2 जून को राजा का शव मिलने के बाद मामला और पेंचीदा हो गया था. इस हालत में ढाबे पर मिली सोनम रघुवंशी (Etv Bharat) वीडियो से हुआ था सोनम पर शक

