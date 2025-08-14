इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी सहित अन्य आरोपी शिलांग की जेल में हैं. इधर, सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी लगातार सुर्खियों में है. दरअसल, गोविंद रघुवंशी के भाई का एक बैंक द्वारा चेक क्लियर नहीं किया जा रहा है. इस कारण गोविंद रघुवंशी ने बैंक पर आरोप लगाया है "चूंकि उसकी बहन हत्या के आरोप में जेल में है. इसलिए बैंक वाले उसे परेशान कर रहे हैं."

बैंक से 10 हजार का चेक क्लीयर नहीं हो रहा

गोविंद रघुवंशी ने बताया "6 अगस्त को उन्होंने मात्र ₹10 हजार का चेक विजय नगर स्थित एक बैंक की ब्रांच में लगाया था. ब्रांच में गोविंद की कंपनी बालाजी के नाम से एकाउंट है. आज तक जब चेक क्लियर नहीं हुआ तो गोविंद रघुवंशी बैंक में कारण जानने के लिए पहुंचे. इस पर बैंक में मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों ने उन्हें मैन ब्रांच में जाकर वेरिफिकेशन करवाने की बात कही. वह मैन ब्रांच में गए और वेरिफिकेशन करवाने को लेकर संबंधित अधिकारी से बात की. वहां बताया गया कि आपके अकाउंट पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है."

गोविंद रघुवंशी ने बैंक पर लगाया चेक क्लीयर नहीं करने का आरोप (ETV BHARAT)

गोविंद व सोनम रघुवंशी का एक ही बैंक में एकाउंट

बैंक से 10 हजार का चेक क्लीयर नहीं हो रहा (ETV BHARAT)

गोविंद रघुवंशी का कहना है "इसके बाद वह पुनः बैंक पहुंचे और चेक क्लियर नहीं होने का कारण जाना. इस पर बैंक अधिकारी द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई." गोविंद का कहना है "उसकी बहन हत्या के आरोप में जेल में है. लगता है इसीलिए बैंक द्वारा मेरे चेक को क्लियर नहीं किया जा रहा है. जिस बैंक में मेरा खाता है और उसी में मेरी बहन सोनम का भी खाता है. शायद इसीलिए मेरा चेक क्लीयर नहीं किया जा रहा."