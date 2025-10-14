ETV Bharat / state

चांदी के रेट आसमान में, धरतेरस से पहले बंपर डिमांड, एडवांस ले घूम रहे ग्राहक, नहीं मिल रही

धनतेरस-दीपावली से पहले हाई रेट होने के बाद भी बाजार से चांदी गायब. सोना लोगों की पकड़ से दूर. अब चांदी भी नसीब नहीं.

INDORE SILVER MISSING MARKET
इंदौर में धरतेरस से पहले सिल्वर की बंपर डिमांड (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : इस साल की धनतेरस और दीपावली पर सोना-चांदी खरीदने की लोगों की हसरत अधूरी रहने वाली है. क्योंकि सोने के रेट इतने ज्याादा बढ़ चुके हैं कि मीडियम क्लास फैमिल इसे खरीदने में असहाय महसूस कर रही है. इसे देखते हुए लोगों ने धनतेरस और दीपावली पर चांदी खऱीदने की प्लानिंग की लेकिन इसके रेट भी हाई-फाई हो चले हैं और चांदी भी मार्केट से गायब हो रही है. हालत ये है कि लोग सराफा मार्केट में एडवांस लेकर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें धनतेरस पर चांदी मिलना मुश्किल दिख रहा है.

इंदौर में चांदी 1.72 लाख प्रति किलो

दुनियाभर में सोने की खरीदारी को लेकर मची होड़ के बीच चांदी की डिमांड ने सोने के ग्लैमर को भी फीका कर दिया है. दीपावली से पहले प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर सराफा बाजार में चांदी के भाव 1 लाख 72000 किलो तक पहुंच गए. इसके बावजूद डिमांड की स्थिति यह है कि पुष्य नक्षत्र के दिन एक-एक किलो चांदी की उपलब्धता के लिए ग्राहक 15000 से 25000 रुपए तक सर्राफा व्यापारियों को एडवांस प्रीमियम तक देने तैयार हैं.

इंदौर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी (ETV BHARAT)

3 माह में चांदी के भाव हुए दोगुने

मध्यप्रदेश के सबसे बड़े सर्राफा बाजार में यह पहला मौका है, जब बाजार में बंपर डिमांड के कारण पूरे मार्केट में चांदी का टोटा है. व्यापारी हैरान हैं कि पिछले 3 महीने से चांदी की कीमत 85000 किलो से बढ़कर दोगुनी कैसे हो गई. सराफा मार्केट विशेषज्ञ मानते हैं कि सोना-चांदी के भाव पर वैश्विक स्तर पर मची हलचल और अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव पड़ रहा है. हालांकि पिछले साल भारत ने चीन और रूस से 7000 टन चांदी का इंपोर्ट की थी. इस बार 3000 टन चांदी इंपोर्ट की गई है. क्योंकि चीन और रूस जैसे देश खुद डॉलर के बदले में सोना चांदी खरीद रहे हैं.

INDORE SILVER MISSING MARKET
धनतेरस से पहले गहने खरीदने पहुंच रहे लोग (ETV BHARAT)

रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे चांदी के रेट

भारतीय सर्राफा बाजारों मे इस बार पुष्य मुहूर्त से लेकर दीपावली तक चांदी की बंपर डिमांड है. इधर फिलहाल प्रॉपर्टी बाजार में भी मंदी का माहौल है, जिस कारण ज्यादातर लोग सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं. इंदौर में रविवार को चांदी के भाव ₹5000 तक बढ़ गए, इसके बावजूद चांदी की मांग इतनी है कि ज्यादातर ग्राहक 2, 4 और 5 किलो चांदी खरीदने बाजार में पहुंच रहे हैं लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही है.

INDORE SILVER MISSING MARKET
3 माह में चांदी के भाव हुए दोगुने (ETV BHARAT)

एडवांस प्रीमियम देने के बाद भी ऑर्डर नहीं ले रहे व्यापारी

ग्राहक अब प्रति किलो चांदी की 15 अक्टूबर को कंफर्म डिलीवरी के लिए ₹15000 से लेकर ₹25000 तक एडवांस प्रीमियम तक देने को तैयार हैं लेकिन चांदी नहीं मिल रही. इधर, अगले कुछ दिनों में चांदी ₹2 लाख प्रति किलो के भाव तक पहुंच सकती है. इंदौर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी बताते हैं "इस साल दीपावली तक कम से कम 1000 किलो चांदी इंदौर में ही बिकने के आसार हैं. लेकिन जो व्यापारी खुद 10 से 15 किलो चांदी खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी चांदी उपलब्ध नहीं हो पा रही है."

TAGGED:

GOLD SILVER HIGH PRICES
SILVER BUMPER DEMAND
INDORE SARAFA MARKET
SILVER PRICES DOUBLE 3 MONTHS
INDORE SILVER MISSING MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नो केमिकल हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.