इंदौर : मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में आजकल सिल्क एग्जिबिशन की धूम है. देश के कोने-कोने से बुनकर अपने हाथों से बनाई हुई साड़ियां लेकर यहां पहुंचे हैं. एक्जीबिशन में परंपरागत साड़ियां महिलाओं को पसंद आ रही हैं. एक्जीबिशन में दक्षिण भारत की रेशमी साड़ियों से लेकर बनारसी, पश्मीना और कलमकारी जैसी साड़ियों आकर्षण का केंद्र हैं.

रेशमी साड़ियां बनाने का अनुभव बता रहे बुनकर

विभिन्न राज्यों से पहुंच बुनकर साड़ियों को बनाने का अनुभव भी ग्राहकों से शेयर कर रहे हैं. एग्जिबिशन में छत्तीसगढ़ की बैंबू सिल्क की साड़ियां भी खूब पसंद की जा रही हैं. इस साड़ी की विशेषता यह है कि बेहद हल्की होती है और हर मौसम में आरामदायक होती है. कश्मीर की पश्मीना साड़ियां जलवा बिखेर रही हैं. कोलकाता की बंगाली साड़ियों को भी एग्जिबिशन में काफी रिस्पांस मिल रहा है. कोलकाता की कांथा वर्क वाली साड़ियां देखकर महिलाएं खरीदने से नहीं रोक पा रही हैं. इन साड़ियों को बनाने में एक से डेढ़ साल लगते हैं.

इंदौर के सिल्क एग्जिबिशन में जयपुर का रेडीमेड वेडिंग कलेक्शन (ETV BHARAT)

प्रदर्शनी में जयपुर का रेडीमेड वेडिंग कलेक्शन

आंध्रप्रदेश से आए बुनकर पटोला, गदवाल और कलमकारी साड़ियों के माध्यम से प्राकृतिक रंगों और हाथ की पेंटिंग का जादू दिखा रहे हैं. वहीं बनारसी साड़ियों के साथ ही अन्य साड़ियां एग्जिबिशन की शान बढ़ा रही हैं. पंजाब की आरी-जरी कढ़ाई वाली साड़ियां, और जयपुर के रेडीमेड वेडिंग कलेक्शन ने भी महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया है. एग्जिबिशन के आयोजक जयेश गुप्ता ने बताया "इस आयोजन का मकसद पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है."

महेश्वरी साड़ियों से चमका इंदौर का नाम

सिल्क एग्जिबिशन से स्थानीय लोग देशभर की समृद्ध रेशमी परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं. बता दें कि इंदौर में माता अहिल्या बाई होलकर ने ही सबसे पहले महेश्वरी साड़ी के माध्यम से सिल्क को लोगों तक पहुंचाया था. जयपुर से स्टॉल लगाने आए अर्पित राणा ने बताया "एक बार जो इस प्रदर्शनी में आता है तो दूसरी अवश्य आता है."