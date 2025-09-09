ETV Bharat / state

श्राद्ध पक्ष में लापता कौवे, पितरों को भोग लगाने दूत के इंतजार में भटक रहे हैं लोग

इंदौर के शहरी इलाकों में श्राद्ध पक्ष में भोग लगाने नहीं मिल रहे कौवे, पेड़-पौधों की कमी ने छीन ली घोंसले बनाने की जगह.

पितरों को भोग लगाने दूत के इंतजार में भटक रहे हैं लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:47 AM IST

इंदौर: पितरों के दूत कहे जाने वाले कौवे इस बार पितरों के नाम की भोग की थाली खाने के लिए भी मौजूद नहीं है. इंदौर में कौवों की कमी अब श्राद्ध पक्ष में लोगों के लिए मुसीबत बन गई है. दरअसल, इसकी वजह है शहरी इलाकों में पेड़-पौधों की कमी और स्वच्छ शहर में दाना पानी का अभाव. जिसके चलते बीते डेढ़ दशक में इंदौर के शहरी इलाकों से कौवे पूरी तरह गायब हो चुके हैं.

श्राद्ध पक्ष में भोग लगाने नहीं मिल रहे कौवे

श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही बड़ी उम्मीद से अपने पितरों को तरह-तरह का भोजन कराने की ख्वाहिश लिए जायसवाल दंपत्ति शहर में कौवों की खोज में भटक रहे थे. इस दौरान बड़ी मुश्किल से एक कौवा नजर भी आया. लेकिन वह भोग की थाली कौवे तक पहुंच पाती इसके पहले ही वह उड़ गया. लिहाजा सोमवार को शहर के राजकुमार ब्रिज पर भोग लगाने पहुंचे. विनय जायसवाल कहते हैं, " राजकुमार ब्रिज पर हम हर साल आते हैं लेकिन इस बार यहां भी कौवे नजर नहीं आ रहे हैं."

श्राद्ध पक्ष में भोग लगाने नहीं मिल रहे कौवे (ETV Bharat)

शहर के अन्य लोग भी अपने-अपने पितरों का भोग अर्पित करके लगातार 15 दिन तक कौवों का इंतजार करते हैं. कमोवेश यह स्थिति यजमान की नहीं बल्कि जजमान की भी है. श्राद्ध पक्ष में पंडित पुजारी भी अपने यजमानों की ओर से भोग लगाने के लिए कौवा को ढूंढते नजर आते हैं, जो निराश होकर भोग की सामग्री ब्रिज की रेलिंग पर अर्पित करने को मजबूर है.

पितरों को भोग लगाने भटक रहें हैं लोग

दरअसल, इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में श्राद्ध पक्ष के दौरान यह समस्या सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हजारों परिवारों की है. जो इन 15 दिनों में कौवा को तरह-तरह का भोग लगाने के लिए जहां-तहां भटकते नजर आते हैं. जिन्हें खुद भी नहीं पता कि उनका भोग कौए खाएंगे या नहीं. लेकिन एक आश में भोग को रेलिंग आदि पर रख कर चले जा रहें हैं ताकि शायद कौवा भोग खा ले और उनके माध्यम से भोग पितरों तक पहुंच जाए.

श्राद्ध पक्ष में भोग लगाने नहीं मिल रहे कौवे (ETV Bharat)

गायों को पितृपक्ष का भोग लगाने को मजबूर

वहीं, कौवा नहीं मिलने के कारण कई परिवार अब गायों और कुत्तों को पितृपक्ष का भोग लगाने को मजबूर हैं. शहर के पक्षी विशेषज्ञ अजय गणीकर बताते हैं, " मध्य प्रदेश का मालवा निर्माण अंचल कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण पक्षियों से काफी समृद्ध रहा है. यहां हरे-भरे खेत तालाब और सुंदर वन क्षेत्र पक्षियों की आश्रय स्थल रहे हैं. लेकिन लगातार घटते जंगल और शहरी क्षेत्र में पेड़ पौधों की कमी ने पक्षियों का घोंसला बनाने की जगह तक नहीं छोड़ी.

कौवों को घोंसला बनाने शहर में नहीं है पेड़

इसके अलावा इंदौर में पिछले 10 सालों से चल रही क्लीनस्ट ड्राइव के कारण घरों से निकलने वाला खाना और बची-खुची खाद्य सामग्री गाड़ियों से सीधे ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंच जाती है. जिससे कौवा को खाने के लिए घरों से फेंका जाने वाला खाना भी अब नहीं मिल पाता है. इसके साथ ही कौवों को अब शहरों में घोंसला बनाने के लिए पेड़ भी नहीं मिल पा रहा है. जिससे वे शहरी क्षेत्र से पलायन कर गए हैं, जो श्राद्ध पक्ष में अब साफ नजर आ रहा है."

पितरों को भोग लगाने भटक रहें हैं लोग (ETV Bharat)

हरे भरे क्षेत्र में इक्का-दुक्का कौवे मौजूद

शहर में कई कपड़ा मिलों के बंद होने के बाद उनकी खाली जमीन पर पेड़ पौधे विकसित हो चुके हैं. जहां गिने-चुने कौवा के घोसले हैं. इसके अलावा डेली कॉलेज और कृषि कॉलेज से सटे ग्रीन एरिया में भी कौवे नजर आते हैं. लेकिन शहर के बाकी हिस्सों में फिलहाल न तो कौवे नजर आ रहे हैं और न ही उनकी आवाज सुनाई दे रही है.

लिहाजा अन्य गौरैया जैसी चिड़ियों की तरह ही अब कौवा को भी बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाई जाने की जरूरत है. जिससे कि न केवल इस सर्वभक्षी पक्षी का शहर में अस्तित्व बना रह सके, बल्कि वह श्राद्ध पक्ष में अर्पित किए जाने वाले भोग को पितरों तक पहुंचाने का माध्यम भी बने रह सकें.

'सब कुछ खाने वाला डायनेमिक पक्षी है कौवा'

अजय गणीकर बताते हैं कि "एशिया महाद्वीप के अलावा दुनिया भर में पाए जाने वाला कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो मानव सभ्यता के साथ सदियों से रहता आया है. इस पक्षी की खासियत यह है कि यह अपने खान-पान की जरूरत को हर स्थिति में पूरी कर लेता है. क्योंकि कौवा सड़े-गले खाने से लेकर फेंका हुआ नॉनवेज छोटे-मोटे कीट-पतंगे पक्षी और किसी भी तरह के जलचर को खाने वाला एकमात्र पक्षी है.

कौवा पेड़ पौधों पर अपने घोंसले बनाता है लेकिन वर्तमान समय में खेतों में पेस्टीसाइड और अन्य कर्म से कीट पतंग को खाने का भी दुष्प्रभाव पक्षियों पर पढ़ रहा है. जिनके कारण इनके अंडे देने की क्षमता घटने के साथ अंडों के शेल भी कमजोर पाये जा रहे हैं."

इसके अलावा कहा जाता है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है. वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है. लेकिन शहरी इलाकों में बाग-बगीचे और हरे-भरे पेड़ पौधों की कमी के कारण कौवे घोंसले नहीं बना रहे हैं. जिससे कोयल पर भी कम हो रहे हैं और उनके अस्तित्व के संकट के रूप में अब नजर आ रहा है.

