हाथ में डंडा, पहाड़ पर चढ़ाई, शिलांग के नए वीडियो में साजिश की बू, यहीं से दिया था राजा को धक्का! - RAJA AND SONAM NEW VIDEO

राजा रघुवंशी और सोनम का शिलांग से नया वीडियो ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 16, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 10:54 AM IST 3 Min Read

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पकड़े गई उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके तीन साथियों के बारे में रोजाना नहीं खुलासे हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें मेघालय में सोनम और राजा घूमते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों काफी रिलेक्स मूड में नजर आ रहे हैं. यह वीडियो एक टूरिस्ट द्वारा बनाया गया है. हालांकि ईटीवी भारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. नेपाल भागने की तैयारी में थी सोनम

ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस ने उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल, आनंद और अंकित को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है. जांच में सामने आया है कि सोनम हत्याकांड की घटना को अंजाम देने के बाद पूरे तरीके से गायब होना चाहती थी, इसके लिए वह नेपाल भागने की योजना बना रही थी. लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई. वहीं, आरोपियों के द्वारा किस तरह से उसकी मदद की जा रही थी इसको लेकर भी शिलांग पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है.

