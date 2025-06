ETV Bharat / state

राजा के अंतिम संस्कार में क्या कर रहा था राज? सोनम के पिता का बना सहारा - RAJ KUSHWAHA ATTEND RAJA FUNERAL

राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था राज कुशवाहा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 10, 2025 at 7:44 AM IST | Updated : June 10, 2025 at 11:42 AM IST 3 Min Read

इंदौर: ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक आरोपी राज कुशवाहा है, जो सोनम रघुवंशी का प्रेमी भी बताया जा रहा है. राज कुशवाहा से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है. दरअसल, आरोपी राज कुशवाहा बीते बुधवार को हुए राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल था. इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सोनम के पिता को सहारा देते हुए नजर आ रहा है. सोनम के पिता को संभालते नजर आया राज बता दे ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप इंदौर के रहने वाले राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश ठाकुर और बीना के रहने वाले आनंद पर लगा है. आरोप है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने इन्हें राजा की हत्या के लिए सुपारी दी थी. पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. शिलांग पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल के दौरान एक बात सामने आई कि जब राजा का शव इंदौर लाया गया तो अंतिम संस्कार के समय मामले का मास्टर माइंड राज कुशवाहा सोनम के पिता के साथ मौजूद था. वो सोनम के पिता देवी सिंह को संभालते नजर आ रहा है.

