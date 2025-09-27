ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह पर चूड़ियां फेंकने की कोशिश, शीतला बाजार बनने वाला था अखाड़ा

इंदौर के शीतला माता बाजार में एक से डेढ़ घंटे तक बीजेपी व कांग्रेस के बीच तनातनी. दिग्विजय सिंह का विरोध. भारी पुलिस बल तैनात.

Indore Sheetla Mata Market
इंदौर के शीतला बाजार में एफआईआर कराने पहुंचे दिग्विजय सिंह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 6:04 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
इंदौर : इंदौर के शीतला माता बाजार की दुकानों से वर्ग विशेष के सेल्समैन को हटाने को लेकर सियासत गर्माई हुई है. शनिवार को पीड़ित सेल्समैन के पक्ष में है मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एफआईआर कराने शीतला माता बाजार पहुंचे, उन्होंने पुलिस को ज्ञापन सौंपा. वहीं, शीतला माता बाजार में दिग्विजय सिंह के आने की खबर मिलने के बाद स्थानीय विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र ने मोर्चा संभालते हुए विरोध किया और बाजार को एक खास रंग से रंगवा दिया.

बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने

इस दौरान स्थानीय पार्षद एवं भाजपा से जुड़ी महिलाओं ने दिग्विजय सिंह का विरोध करते हुए उन्हें चूड़ियां भेंट करने की चेतावनी दी. इस कारण मौके पर आमने-सामने की स्थिति बन गई. हालांकि पुलिस ने दिग्विजय सिंह को मौके पर जाने से रोकना चाहा. दिग्विजय सिंह बाद में पैदल ही थाने पहुंचे और उन्होंने विशेष वर्ग के सेल्समैन को नौकरी से निकले जाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा. इस दौरान दोनों ही पक्षों को पुलिस ने थाने से दूर रोक रखा था.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (ETV BHARAT)

दिग्विजय सिंह पर चूड़ियां फेंकने की कोशिश

ज्ञापन देने के बाद दिग्विजय सिंह मौके से रवाना हो गए. इसके बाद स्थानीय पार्षद और भाजपा नेताओं ने दिग्विजय सिंह के सामने चूड़ियां फेंकने का प्रयास भी किया. पुलिस ने स्थिति को संभाले रखा. मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया. इस मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा "पूरा मामला गैरकानूनी है. लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर मुझे आपत्ति है. पूरे मामले से अब प्रधानमंत्री और भारत सरकार को अवगत कराया जाएगा."

मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा पिंकी मेहता (ETV BHARAT)

वर्ग विशेष के सेल्समैन को दुकानों से हटाया

इंदौर के शीतला माता बाजार में कपड़े की दुकान पर काम करने वाले वर्ग विशेष के सेल्समैन को रखे जाने का विरोध हो रहा है. विधायक पुत्र ने व्यापारियों के लिए फरमान जारी किया था कि 1 महीने के अंदर इन सेल्समैन को नौकरी से निकाल दें. इसके बाद से ही व्यापारी कई लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं. इसके खिलाफ वर्ग विशेष के सेल्समेन ने रैली निकाल कर विरोध किया था. यह मामला सोशल मीडिया में चर्चा में है. इस मामले में दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप करने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने है.

Indore Sheetla Mata Market
इंदौर के शीतला माता बाजार में तनाव (ETV BHARAT)

विधायक तक पहुंची थीं शिकायतें

Indore Sheetla Mata Market
भारी बारिश के बीच शीतला बाजार में सियासत गर्म (ETV BHARAT)

शीतला माता बाजार महिलाओं के परिधानों और कपड़ों से जुड़ा बाजार है, जहां रोज बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियों की आवाजाही रहती है. आरोप है कि कुछ सेल्समैन ने महिलाओं व युवततियों से द्विअर्थी संवाद किया. व्यापारियों के माध्यम से बीते दोनों ऐसी शिकायतें स्थानीय विधायक तक पहुंची थीं. मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा पिंकी मेहता का कहना है "हम लोग दिग्विजय सिंह को चूड़ियां गिफ्ट करने आए हैं."

