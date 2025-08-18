इंदौर: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सेफ्टी टैंक के निर्माण के दौरान दीवार ढह जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई. वहीं, इस घटना में 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. जिसकी भी लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बारिश के कारण ढह गई दीवार

डीसीपी विनोद मीणा के मुताबिक "एक निर्माणधीन कॉलोनी में सेफ्टी टैंक में निर्माण का काम चल रहा था. उसके अंदर दीवार बनाई जा चुकी थी लेकिन तेज बारिश के कारण वह दीवार गिर गई. जिससे हादसा हुआ और मजदूर दीवार के चपेट में आ गए. इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है."

तेज बारिश में दीवार गिरने से मलबे में दबे मजदूर (ETV Bharat)

इंदौर के तीनों मृतक

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि घटना में जिन लोगों की जान गई है वे सभी इंदौर के ही रहने वाले हैं. फिलहाल वे इंदौर में कहां के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. इसके साथ ही उनके नाम और अन्य जानकारी भी पुलिस के द्वारा इकट्ठा की जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शी रंजीत का कहना है कि "मनोज ठेकेदार के द्वारा इस सेफ्टी टैंक को बनाने का कामकाज किया जा रहा था. वह मजदूर कहां से लेकर आया था, इसके बारे में जानकारी ठेकेदार मनोज के पास ही है."

सिर पर चोट आने से हुई मौत

बताया जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा मजदूरों को किसी तरह के सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे. इसलिए दीवार गिरने पर वे मलबे में दब गए और सिर पर गंभीर चोटें आई. जिससे 3 मजदूर की मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भी कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं.