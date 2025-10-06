ETV Bharat / state

गुड़गांव के सतपाल गैंग ने की वारदात, मध्य प्रदेश पुलिस ने फिल्म थीरन की तर्ज पर आरोपी को पकड़ा

इंदौर में सतपाल गैंग के सदस्य ने दी चोरी की घटना को अंजाम, पुलिस ने 800 सीसीटीवी खंगाल 1 आरोपी को पकड़ा, मुख्य आरोपी फरार.

INDORE THEFT ACCUSED ARRESTED
पुलिस ने 800 सीसीटीवी खंगाल 1 आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
इंदौर: कनाडिया पुलिस ने गुड़गांव की फेमस सतपाल गैंग के एक आरोपी को चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए फिल्म थीरन की तर्ज पर पुलिस ने ऑपरेशन चलाया. जिसमें पुलिस ने आरोपी तक पहुंचाने के लिए करीब 800 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले. उसके बाद राजस्थान से आरोपी को गिरफ्तार किया. वहीं, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है.

चोरी के लिए बिना नंबर की कार का इस्तेमाल

इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी प्रकाश के घर में पिछले दिनों चोरी की वारदात सामने आई थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजस्थान के आरोपी नरेश यादव को गिरफ्तार किया. आरोपी नरेश यादव ने अपने एक साथी परविंदर के साथ बिना नंबर की कार के माध्यम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

सतपाल गैंग के सदस्य ने दी चोरी की घटना को अंजाम (ETV Bharat)

फिल्म थीरन की तरह पुलिस ने चलाया ऑपरेशन

आरोपी चोरी करने के लिए सूने मकान को चिन्हित करते थे. इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. फरियादी प्रकाश का घर बाईपास में स्थित है, जिससे उसके घर को निशाना बनाया और चोरी कर फरार हो गए. इस मामले की शिकायत के बहा पुलिस ने भी दक्षिण भारत की फेमस फिल्म 'थीरन' की तरह इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया. शहर में लगे करीब 800 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले. जिसके बाद एक आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया.

36 लाख रुपए का मशरूका जब्त

पकड़े गए आरोपी के पास से करीब 36 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया है. जिसमें सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान भी शामिल हैं. वहीं, इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी परविंदर फरार चल रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपियों पर मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अलग-अलग शहरों में भी चोरी सहित कई अन्य तरह के प्रकरण दर्ज हैं. दोनों आरोपी गुड़गांव की सतपाल गैंग से जुड़े हुए बताए गए हैं.

एसीपी कुंदन मंडलोई ने कहा कि "इस पूरे मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपी से काफी सख्ती से पूछताछ करने में जुटी हुई है. जल्द ही फरार आरोपी परविंदर को भी गिरफ्तार किया जाएगा."

INDORE THEFT ACCUSED ARRESTEDINDORE CRIME NEWSINDORE THEFT CASESINDORE NEWSINDORE SATPAL GANG THEFT

