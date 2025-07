ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 7 लाख फर्जी समग्र आईडी! केवल इंदौर में आंकड़ा 6,64000, ऐसे हुआ खुलासा - INDORE SAMAGRA ID SCAM

फर्जी समग्र आईडी की जांच की मांग ( X Image @sajjanvermaINC )

Published : July 16, 2025 at 7:30 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 7:45 AM IST

इंदौर: किसी भी व्यक्ति की पहचान दर्शाने वाले जरूरी दस्तावेज समग्र आईडी के भी लाखों की संख्या में फर्जी होने का दावा किया जा रहा है. यह आरोप कांग्रेस ने इंदौर में लगाए हैं. कांग्रेस ने इस मामले में जांच की मांग की है. वहीं, मांग नहीं माने जाने पर 19 जुलाई को आंदोलन की चेतावनी दी है. कांग्रेस का आरोप है, फर्जी समग्र आईडी मामले की जांच के चलते पूरे प्रदेश में 7 लाख 21 हजार फर्जी समग्र आईडी का पता चला है. जिसमें से इंदौर में ही फर्जी समग्र आईडी की संख्या 6,64000 के करीब है. इंदौर में ही 6,64000 फर्जी समग्र आईडी

कांग्रेस का आरोप है कि, ''फर्जी मतदाता सूची की तरह ही यह मामला उजागर होने पर अब कई नगर निगम में फर्जी समग्र आईडी को डिलीट करने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे कि पूरे मामले को दबाया जा सके.'' मंगलवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर में आरोप लगाते हुए कहा, ''इस मामले में शासन ने सभी कलेक्टरों को 7.21 लाख फर्जी समग्र आईडी की सूची भेजकर जांच करने और पोर्टल से हटाने के आदेश भी दिए हैं.'' सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए फर्जी समग्र आईडी होने के आरोप (ETV Bharat)

