प्रियंका-राहुल पर विवादित बयान, कांग्रेस में गुस्सा, विजयवर्गीय बोले: 'मैं भी चूमता हूं अपनी बहन का सिर'
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बयान देकर फिर विवादों में घिरे कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस ने इंदौर में फूंका पुतला, सज्जन वर्मा ने लगाए आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 6:06 PM IST|
Updated : September 26, 2025 at 6:43 PM IST
इंदौर: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विवादों में घिर गए हैं. इंदौर में कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय का विरोध जताते हुए पुतला जलाया. वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए. वहीं विवाद बढ़ता देख मंत्री विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी.
कैलाश विजयवर्गीय पर भड़के सज्जन सिंह वर्मा
शाजापुर में दिए गए बयान के चर्चा में आने के बाद मध्य प्रदेश कैलाश विजयवर्गीय पर हमलावर हो गई है. जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री का विरोध जताया. वहीं विजयर्गीय के गृहजिले इंदौर के राजवाड़ा में कांग्रेस नेताओं ने पुतला जलाते हुए नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि " मेरा जैसा आदमी इनका पुतला जलाने आया, महिलाओं में इतना आक्रोश है, कि अगर आज विजयवर्गीय इन महिलाओं को मिल जाते, तो वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती. ये गुस्सा सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि देशभर की महिलाओं में है. सज्जन सिंह वर्मा ने कहा मंत्री कैलाश भाई-बहन के रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं.
भाई-बहन के रिश्तों का भान नहीं
प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, वह बिलकुल भी ठीक नहीं है. कांग्रेस नेता ने कहा हम इंदौर की जनता को बताना चाहते हैं, कैसे लोगों को आप नेता बनाकर भेजते हैं, जिन्हें भाई-बहन के पवित्र रिश्तों की भी परवाह नहीं है. इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए."
कैलाश विजयवर्गी ने दी सफाई
वहीं विरोध बढ़ता देख कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि " मैं विदेशी संस्कृति पर बात कर रहा था, मैंने किसी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल खड़े नहीं किए हैं. पिता-पुत्र, भाई-बहन, पति-पत्नी सारे रिश्ते पवित्र हैं. हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है. बीच बाजार बहन का माथा चूमना, ये सब विदेशों में चलता है. सारे रिश्तों में प्रेम होता है, मैं भी अपनी बहन का माथा चूमता हूं, मैंने भारतीय संस्कृति की बात कही थी, किसी रिश्ते की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाए. उन्होंने मीडिया से कहा पहले मेरे पूरे भाषण को सुनना चाहिए था."
राहुल-प्रियंका पर विजयवर्गीय का बयान
ये पूरे विवाद की वजह शाजापुर के एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय का दिया बयान है. जहां उन्होंने राहुल गांधी द्वारा प्रियंका गांधी का माथा चूमने की तस्वीर पर कमेंट किया था. उन्होंने कहा था कि "आपमे में से कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसने शारीरिक रूप से जवान बहन और जवान बेटी को चुंबन किया हो, यह संस्कारों का अभाव है. ये विदेश संस्कृति है. भारत चलेगा तो भारतीय संस्कृति पर चलेगा."