ETV Bharat / state

चटोरों के शहर में गुलजार हुआ उपवास का बाजार, फलाहारों के बीच बढ़ी साबूदाना खिचड़ी की मांग

नवरात्रि में फलाहार व्रत रहने वालों के लिए मार्केट में आ गए हैं विभिन्न प्रकार के व्यंजन, साबूदान खिचड़ी बनी फलाहारों की पहली पसंद.

SABUDAN KHICHDI vrat
फलाहारों के बीच बढ़ी साबूदाना खिचड़ी की मांग (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: भारतीय मान्यताओं में उपवास का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही महत्व उपवास के दौरान फलाहार का भी है. यही वजह है कि जायके के शहर इंदौर में फलाहार ने भी तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का रूप ले लिया है. नवरात्रि के दौरान स्थिति यह है कि साबूदाने से लेकर फल दूध के अलावा साबूदाना, राजगीर, मूंगफली और अन्य व्यंजनों का बाजार ही अब करोड़ों रुपए का हो चुका है.

उपवास रहने वालों के लिए मार्केट में तरह-तरह के व्यंजन

नवरात्रि में उपवास का मतलब यही है कि ईश्वर की आराधना में लीन रहते हुए पूरी तरह से भूखे रहना, लेकिन यदि भूखा रहना संभव नहीं तो प्राकृतिक फल, कंदमूल और गौ उत्पादन (यानि दूध से बनी मिठाई या दूसरे उत्पाद) का बहुत कम मात्रा में सेवन करना उचित माना जाता है, लेकिन पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं में फलाहार के अलावा अब अन्न रहित सारे व्यंजन भी फलाहार की श्रेणी में माने जाते हैं. इन व्यंजनों को बनाने में साधारण नमक के स्थान पर सेंधा नमक का उपयोग होता है.

उपवास रहने वालों के लिए मार्केट में तरह-तरह के व्यंजन (ETV Bharat)

फलाहार के रूप में इन व्यंजनों को तरह-तरह से स्वादिष्ट बनाया जा सके, जिसके फल स्वरुप बाजार में अब साबूदाना, मूंगफली दाना, सिंघाड़ा, राजगीर, मोरधन, लौकी, कड़ी, गिलकी और कंदमूल से बने तरह-तरह के व्यंजन मौजूद हैं. इतना ही नहीं कई रेस्टोरेंट अब इन सामग्री से तैयार फलाहार की थाली भी सर्व कर रहे हैं.

इंदौर में साबूदाने की खिचड़ी की भारी मांग

इधर खानपान और जायके के शहर इंदौर में आलम यह है फलाहार के रूप में सबसे लोकप्रिय साबूदाने की खिचड़ी की उपवास करने वालों के बीच भारी मांग है. आमतौर पर 30 से 50 टन साबूदाने से तैयार होने वाली खिचड़ी के लिए प्रतिदिन अब 100 से 150 टन साबूदाना उपयोग हो रहा है. इतना ही नहीं महीने भर में 400 टन उपयोग होने वाले साबूदाने की मांग अब 2000 टन तक हो चुकी है. इधर शहर में करीब 200 से ज्यादा साबूदाने की खिचड़ी के साथ तरह-तरह के फलाहार के विकल्प बेचने वाले दुकानदारों के यहां उपवास करने वालों की भारी भीड़ है.

फलाहार में साबुदाना सबसे शानदार विकल्प

इंदौर के साबूदाना व्यापारी राजकुमार बताते हैं कि "नवरात्रि में साबूदाने की मांग 4 गुनी बढ़ गई है. यही स्थिति श्रावण मास में थी, क्योंकि शहर में उपवास के दौरान साबूदाने की खिचड़ी फलाहार का सबसे चर्चित विकल्प है, जो साबूदाने से तैयार होती है. इसलिए भी शहर में न केवल साबूदाना बल्कि साबूदाने से तैयार बड़े और अन्य व्यंजनों की भी भारी मांग है. इंदौर में करीब 25 तरह के फलहार आइटम तैयार करने वाले मांगीलाल प्रजापति बताते हैं कि "सबसे ज्यादा मांग तो साबूदाने की खिचड़ी की होती है, जो सादी और दही के साथ सर्व की जाती है.

इसके अलावा आलू, मूंगफली, राजगीर, केले, सिंघाड़े और साबूदाने के बड़े जैसे कई तरह के आइटम तैयार होते हैं." वह बताते हैं कि "कई स्थानों पर अब चटपटे और जायकेदार फलहार के रूप में पूरी थाली सर्वे की जाती है, जिसे उपवास की थाली या नवरात्रि की थाली के रूप में पहचाना जा रहा है." वहीं खिचड़ी के शौकीन दिनेश चौहान का कहना था कि "शहर में युवा वर्ग को फलहार में भी तरह-तरह की वैरायटी चाहिए."

उपवास का मुख्य आधार बन गई है साबुदाना खिचड़ी

बाजार में वैरायटी की मांग के चलते अब फलहार के कई आइटम मौजूद हैं. हालांकि पुरानी जनरेशन के लोग साबूदाने की खिचड़ी को ही प्राथमिकता देते हैं. सबसे बड़ा सवाल फलाहार की शुद्धता का है, जो हाथ से बना हुआ शुद्ध फलहार सर्व कर रहे हैं, उनके ही ज्यादा ग्राहक हैं, लेकिन इस सेक्टर के तमाम लोग अब इस बिजनेस की लगातार ग्रोथ देख रहे हैं.

फलहार ग्राहक हरीश पजराने का कहना था कि "शहर में साबूदाने की खिचड़ी अब उपवास का मुख्य आधार बन गई है. जिसकी सैकड़ों दुकान शहर के अलग-अलग क्षेत्र में मौजूद हैं. इन दुकानों पर बड़ी संख्या में रोजगार सृजन तो हुआ ही है, लेकिन यह व्यापार भी अब करोड़ों रुपए का हो चुका है, जो श्रावण मास से लेकर नवरात्रि और अन्य त्योहार पर लगातार ग्रोथ कर रहा है."

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARDIYA NAVRATRI 2025INDORE NEWSSABUDAN KHICHDI VRATINDORE 56 SHOPNAVRATRI FASTING NEW RECIPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमावस्या पर निर्वस्त्र होकर कब्र की खुदाई, महिला-पुरुष के अवशेषों से तंत्रमंत्र की आशंका

रतलाम में ईंट भट्टों की जमीन आवंटन का विरोध, लोगों को प्रदूषण का सता रहा डर

शिवपुरी में खाद वितरण केंद्रों पर गदर, लाइनों में लगे किसान झगड़े, कपड़े तक फाड़ डाले

मिनी ब्राजील पहुंचा भोपाल से आया खास मेहमान, खिलाड़ियों का बढ़ा हौसला, ग्राउंड को लेकर बढ़ी उम्मीद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.