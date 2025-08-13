ETV Bharat / state

धार और अलीराजपुर में इतने चोर कि छप गई किताब, फोटो समेत जुर्मों की पूरी दास्तान - INDORE THIEVES BOOK PUBLISHED

इंदौर ग्रामीण रेंज पुलिस ने लगभग 1000 चोरों की फोटो और चोरी के रिकॉर्ड के साथ छापी किताब. गैंग तक पहुंचने में हो रही आसानी.

Published : August 13, 2025 at 6:07 PM IST

इंदौर: स्कूली किताबों के अलावा आपने कहानी, कार्टून, साहित्यिक और धार्मिक किताबों के बारे में जरूर सुना होगा और ऐसी कई मनपंसद किताबें पढ़ी भी होंगी. लेकिन शायद ही आपने कभी सुना हो कि कोई ऐसी भी किताब होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ चोरों का जिक्र हो और उसमें उनकी वारदातों की पूरी दास्तान हो.

इंदौर ग्रामीण रेंज पुलिस ने एक ऐसी ही चोरों की सूची वाली किताब तैयार करवाई है जिसमें उन कुख्यात चोरों का जिक्र है जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई जिलों खास तौर पर दक्षिण भारत में बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है और अब तक फरार हैं. ये सभी चोर धार,अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर और आसपास के हैं.

धार, अलीराजपुर समेत आसपास के अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड (ETV Bharat)

इतने चोर कि तैयार हो गई चोरों वाली किताब

इंदौर शहर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में चोरी की लगातार वारदातें सामने आ रही हैं. इन चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए आसपास के दूसरे जिलों से चोर पहुंचते हैं और रातों रात रफूचक्कर हो जाते हैं. सूने घरों को निशाना बनाना इनके लिए बाएं हाथ का काम है.

धार और अलीराजपुर समेत आसपास के जिलों के चोरों वाली किताब (ETV Bharat)

चोरों की इस फेहरिश्त में ऐसे कई नाम शामिल हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के साथ तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश जैसे कई राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. पुलिस ने ऐसे चोरों की फोटो समेत दूसरे राज्यों में दर्ज अपराधों के साथ एक सूची तैयार की और इसे किताब का रूप दे दिया और इसे इंंदौर संभाग समेत दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है.

किताब से पुलिस को गैंग तक पहुंचने में हो रही आसानी (ETV Bharat)

चोरों वाली किताब में 1000 से अधिक चोरों का रिकॉर्ड

चोरों की फेहरिश्त इतनी लंबी हो गई कि ऐसे कुख्यात तकरीबन 1000 से अधिक अपराधियों के रिकॉर्ड को पुलिस ने पुस्तक का रूप दे दिया. जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर अपराध करने वाले बदमाशों की जानकारी के साथ ही प्रदेश के बाहर जाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को भी शामिल किया गया है. इसमें अहम बात यह है कि देशभर के प्रमुख शहरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में धार, अलीराजपुर सहित आसपास के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के कई बदमाश शामिल हैं.

इंदौर जोन ग्रामीण पुलिस ने तैयार की चोरों की सूची (ETV Bharat)
किताब में चोरों की फोटो समेत जुर्मों की पूरी दास्तान (ETV Bharat)

धार, अलीराजपुर समेत आसपास के अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड

इंदौर पुलिस ग्रामीण रेंज के आईजी अनुराग ने बताया कि मुख्य रूप से धार का वेस्टर्न पार्ट और अलीराजपुर का क्षेत्र है जहां वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधी ज्यादा शामिल हैं. दूसरी जगहों के अपराधियों को चिन्हित किया है. ये बुकलेट जोन के सभी जिलों में भेजी गई है. इस सूची में ऐसे अपराधियों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दूसरे राज्यों में जाकर भी वारदातों को अंजाम दिया है.

कई राज्यों में वारदातों का है रिकॉर्ड (ETV Bharat)
धार और अलीराजपुर के चोरों की सूची (ETV Bharat)

'गिरफ्तार करने में मिलती है पुलिस को मदद'

इंदौर पुलिस ग्रामीण रेंज के आईजी अनुराग ने बताया कि संपत्ति संबंधित अपराधों को चिन्हित करने के लिए एक बुकलेट तैयार करवाई है. इसमें धार और अलीराजपुर से रिलेटेट अपराधियों और उसके आसपास की चोर गैंग है. इसमें 50 से अधिक गैंग शामिल हैं और उनमें ऐसे अपराधी भी शामिल हैं जो दूसरे राज्यों में भी काम कर रही है. किसी भी एक मेंबर को आईडेंटिफाई करने में मदद मिलती है और गैंग के सरगना तक पहुंचने और उसे गिरफ्तार करने में मदद मिलती है.

