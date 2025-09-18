ETV Bharat / state

इंदौर में बस ने बाइक सवार को रौंदा, दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत

इंदौर में निजी ट्रेवल्स की बस ने मारी बाइक सवार को टक्कर, हादसे में 4 की मौत, गोलू शुक्ला की बताई जा रही बस.

इंदौर में बस ने बाइक सवार को रौंदा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 5:09 PM IST

इंदौर: ट्रक हादसे के दो दिन के भीतर ही इंदौर में एक और बड़ा हादसा हो गया. इंदौर-उज्जैन रोड पर एक निजी ट्रेवल्स की बस ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया. बताया रहा है कि दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है. यह बस गोलू शुक्ला की बताई जा रही है. पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच चल रही है.

इंदौर में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर

इंदौर के सावेर रोड पर एक और एक्सीडेंट हो गया. बाइक सवार शख्स अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ घर लौट रहा था. इसी दौरान सावेर थाना क्षेत्र के रिंगोदिया में एक निजी ट्रेवल्स की बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. घटना में बाइक सवार दंपति और उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई. एक्सीडेंट करने वाली बस पर बाणेश्वरी लिखा हुआ था.

इंदौर बस हादसे पर ग्रामीण एसपी का बयान (ETV Bharat)

एसपी ने बताया, गोलू शुक्ला की है बस

ग्रामीण एसपी यांगचेन डोलकर ने बताया कि "बुधवार रात को यह हादसा हुआ. जहां एक बस ने बाइक सवार चार लोगों को टक्कर मारी है. हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. जबकि दो की मौत अस्पताल में हुई. एसपी ने बताया कि शव की पहचान कर ली गई है. मृतक महेंद्र सिंह सोलंकी, उनकी पत्नी जया सोलंकी और बच्चे तेजस व जिगर हैं. ये बाइक से अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान बस ने पीछे से टक्कर मार दी. यह बस बाणेश्वर ट्रेवल्स गोलू शुक्ला की बताई जा रही है.

बस ड्राइवर पर गैर इरादतन का मामला दर्ज

मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. बस के ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जांच जारी है. बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

इंदौर में दो दिन पहले ट्रक ने मारी थी टक्कर

इंदौर में दो दिन पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था. 16 सितंबर को एक अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी थी और बाइक को घसीटते हुए ले गया था. इस घटना में तीन लोगों की मौत हुई थी. जबकि 13 लोग घायल हुए थे. हादसे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर अस्पताल पहुंचे थे, जहां घायलों से मिलकर उनका हाल जाना था और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए कहा था.

INDORE BUS HIT BIKEINDORE BUS OWNER GOLU SHUKLAINDORE ACCIDENT 4 DIEDINDORE NEWSINDORE ROAD ACCIDENT

