नींद खुलने पर हमला करने की थी पूरी तैयारी, रिटायर्ड जज के यहां घुसे नकाबपोश - INDORE RETIRED JUSTICE HOUSE THEFT

इंदौर में रिटायर्ड जज के घर नकाबपोश चोरों ने की चोरी. घर में थी पूरी फैमिली. जहां चोर घुसे वहां सो रहा था बेटा.

INDORE RETIRED JUSTICE HOUSE THEFT
रिटायर्ड जज के यहां घुसे नकाबपोश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 4:36 PM IST

इंदौर: चोरियों की वारदातें इंदौर शहर में लगातार बढ़ रही हैं. यहां अलग-अलग थाना क्षेत्र में पिछले माह लगभग 38 चोरियां के मामले सामने आए हैं. यहां हाल ही में चोरों ने एक रिटायर्ड जज के यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया. उस दौरान घर में लोग भी थे. ग्रिल काटकर नकाबपोश घर में घुसे और आराम से चोरी की. चोर लाखों की नगदी के साथ जेवरात चुरा ले गए. इस दौरान चोरी की वारदात का सीसीटीवी हैरान करने वाला है. एक शख्स पलंग पर चैन की नींद सो रहा है और एक नकाबपोश लोहे की रॉड लेकर उस पर ताने हुए है. दूसरा नकाबपोश अलमारी तोड़ रहा है.

इंदौर में रिटायर्ड जज के घर चोरी

इंदौर के प्रगति पार्क कॉलोनी में रविवार (10 अगस्त) को सुबह लगभग 4 बजे एक बड़ी चोरी हुई. कुछ नकाबपोश चोर एक घर में घुसे. इस दौरान घर में लोग सो रहे थे. यह घर एक रिटायर्ड जज रमेश गर्ग का बताया जा रहा है. जहां चोरों ने अलमारी तोड़ी उस कमरे में भी सीसीटीवी लगा हुआ था. यह सीसीटीवी अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद (ETV Bharat)

चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद

चोरी की पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. इसमें बदमाश लोहे की ग्रिल काटकर अंदर आते हैं और फिर एक कमरे में दाखिल होते हैं. एक नकाबपोश दरवाजे पर दिख रहा है और 2 अंदर आते हैं. बेड पर एक शख्स सोया हुआ है. बताया जा रहा है कि यह रिटायर्ड जज का बेटा है. इस शख्स के सामने एक नकाबपोश लोहे की रॉड तानकर खड़ा हुआ है कि यदि इसकी नींद खुलती है तो उस पर हमला कर देगा. तीसरा नकाबपोश पहले अलमारी का लॉक तोड़ता है और फिर कैश और गहने समेटते हुए नजर आ रहा है. चोरी के दौरान एक सायरन बजने की भी आवाज आ रही है. ये नकाबपोश बदमाश कुछ ही मिनटों में लगभग 5 लाख कैश और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए.

खुड़ैल थाना क्षेत्र का मामला

डीएसपी उमाकांत चौधरी स्वीकार कर रहे हैं कि रविवार और सोमवार की रात इंदौर में एक साथ कई चोरियां हुई हैं. उन्होंने बताया कि "चोरों की एक गैंग शहर में डेरा डाली है. रिटायर्ड जज का बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि सिमरौल और खुड़ैल थाना क्षेत्र के अलावा शहर के दूसरे थाना क्षेत्रों में कई चोरियां हुई हैं. सिमरौल की एक कॉलोनी में 4 घरों में एक साथ ताले तोड़े हैं. वहीं प्रगति पार्क में हुई चोरी के फुटेज भी मिले हैं. इन नकाबपोश चोरों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं."

लसुड़िया थाना क्षेत्र में 4 घरों के तोड़े ताले

इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचाते हुए तकरीबन 3 से 4 घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपए की चोरी को मिनटों में अंजाम देकर फरार हो गए. इन घरों से 10 लाख रुपए से अधिक का सामान और नगदी चुराकर फरार हो गए. लोग जब घर पर पहुंचे तो घर के ताले टूटे हुए मिले इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी लसुड़िया पुलिस को दी. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

