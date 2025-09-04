ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के अस्पतालों में चूहों का खेल होगा खत्म, इंदौर में जिम्मेदार एजेंसी की लगी क्लास - RAT KILLING CAMPAIGN MP HOSPITALS

मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में चलेगा चूहा मार अभियान. इंदौर में जिम्मेदार एजेंसी का होगा थर्ड पार्टी ऑडट.

मध्य प्रदेश में चूहों का खेल होगा खत्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 9:48 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 10:15 AM IST

इंदौर: दो मासूम बच्चियों की मौत की वजह बताए जा रहे महाराजा यशवंतराव अस्पताल के चूहों के कारनामे के बाद राज्य की मोहन सरकार ने इंदौर समेत प्रदेश के सभी अस्पतालों चूहा मार अभियान चलने का ऐलान कर दिया है. इतना ही नहीं बुधवार को इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव समेत इंदौर जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस बीच इंदौर एमवाय अस्पताल में चूहे की धरपकड़ जांचने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का फैसला किया है.

चूहों के काटने से 2 बच्चियों की मौत
प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल महाराजा यशवंतराव अस्पताल के पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती तीन दिन की नवजात मंजू और 12 दिन की रेहाना की बीते 2 दिन में हुई मौत के बाद राज्य के उन तमाम अस्पतालों में भर्ती होने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. दरअसल, इस मामले के उजागर होने के बाद पता चला है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पेस्ट कंट्रोल के नाम पर निजी एजेंसियों को करोड़ों रुपए का भुगतान तो किया जा रहा है लेकिन चूहों को सिर्फ कागजों में ही पकड़ा जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में चलेगा चूहा मार अभियान (ETV Bharat)

कंपनी को 6 महीने में 15 करोड का हुआ भुगतान
लिहाजा इंदौर के संबंधित अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल करने वाली ऐजाइल नामक कंपनी का थर्ड पार्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में पता यह भी चला है कि इंदौर में चूहा पकड़ने के लिए जिम्मेदार इस कंपनी को अस्पताल प्रशासन द्वारा बीते 6 महीने में 15 करोड रुपए का भुगतान पेस्ट कंट्रोल के अलावा अस्पताल की सुरक्षा एवं अन्य कार्यों के लिए किया गया है, हालांकि चूहों के नियंत्रण में लापरवाही के बावजूद इस एजेंसी के खिलाफ एक लाख रुपए का ही जुर्माना किया गया है.

हालांकि इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने पीडियाट्रिक आईसीयू के निरीक्षण के बाद संबंधित कंपनी के खिलाफ थर्ड पार्टी ऑडिट करने के आदेश दिए हैं. इधर अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार स्टाफ जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अन्य लोगों पर भी कठोर कार्रवाई होगी.

चूहों को मिला अभय दान
दोनों बच्चियों की उंगलियां कुतरने वाले एमवाय अस्पताल के चूहों को बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अभय दान मिल गया है. अस्पताल के अधीक्षक डॉ अशोक यादव ने स्पष्ट किया कि तीन दिन की मासूम बच्ची का हृदय डेवलप नहीं था और वह हृदय रोग की जनजाति बीमारियों से ग्रसित थी. उसका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम ही था और वजन 1 किलोग्राम था. इसके अलावा उसे सेप्टीसीमिया होने से उसकी मौत हुई. वहीं, 12 दिन की बच्ची की इंटेस्टाइन ही डेवलप नहीं हुई थी जिसकी सर्जरी भी की गई थी. हालांकि बाद में मल्टीप्ल ऑर्गन फैलियर के चलते उसे भी सेप्टीसीमिया के कारण नहीं बचाया जा सका. अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि दोनों बच्चियों की मौत का कारण चूहे नहीं हैं.

मुख्यमंत्री बोले चूहों को लेकर सरकार गंभीर
बुधवार को इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में स्पष्ट किया कि, ''चूहों से जुड़े इस मामले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. मैंने इंदौर कलेक्टर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने को लेकर निर्देश दे दिए हैं और प्रदेश सरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी सक्रिय है और जिनकी लापरवाहियों के कारण यह घटनाक्रम हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.''

इस बीच स्वास्थ्य विभाग से मिले दिशा निर्देशों के बाद इंदौर जिले के सभी अस्पतालों में पेस्ट रोडेंट कंट्रोल शुरू करने के साथ पेस्ट कंट्रोल एजेंसियों को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. इस बीच जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दो माधव हसानी ने शहर के पी.सी सेठी सिविल हॉस्पिटल का भ्रमण कर निर्देश दिए गए कि जहां पर भी कंडम समान है उसे हटाया जाए. पेस्ट कंट्रोल और रोडेन्ट कंट्रोल की कार्यवाही की जाए तथा पेस्ट कंट्रोल के प्रयास तत्काल शुरू किए जाएं जिससे कि मरीज को सुरक्षित मिल सके.

