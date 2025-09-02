इंदौर: देश भर में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन इंदौर में बजरंगबली का ऐसा मंदिर मौजूद है. जहां पर दर्शन करने मात्र से विपक्षियों पर विजय प्राप्त होती है. इस मंदिर को रणजीत हनुमान के नाम से जाना जाता है. होलकर राजवंश के राजा युद्ध पर जाने के दौरान अपने साथ रणजीत हनुमान जी की एक प्रतिकृति लेकर जाते थे. इसके पीछे मान्यता थी कि बजरंगबली के आशीर्वाद से दुश्मनों पर जीत पक्की हो जाती है.
दर्शन करने से कोर्ट केस में जीत तय
इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर का निर्माण होलकर राजवंश द्वारा करवाया गया था. मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां हनुमान जी के दर्शन करने के बाद व्यक्ति को कोर्ट में चल रहे विवाद में निश्चित तौर पर जीत मिलती है. नेता से लेकर अभिनेता तक मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर के पुजारी दीपेश व्यास ने बताया कि "मंदिर से जुड़े कई चमत्कार हैं. यहां हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यहां भक्त सच्चे मन से जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, भगवान हनुमान उनकी वह मनोकामना जरूर पूरी करते हैं."
भक्तों का उमड़ता है हुजूम
रणजीत हनुमान मंदिर इंदौर के लोगों को लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. वैसे तो यहां रोजाना भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन सुबह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगता है, जो दिन भर चलता रहता है. त्योहारों पर दर्शन के लिए भक्तों को लाइन लगानी पड़ती है. रणजीत हनुमान जी के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से भक्त आते हैं. वर्ष भर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
रामनवमी पर होता है विशेष श्रृंगार
पुजारी ने बताया, " रणजीत हनुमान मंदिर की जब स्थापना की गई थी. उस समय यह वीरान इलाका हुआ करता था. यहां से रिहायशी इलाका दूर हुआ करता था. शुरुआती दिनों में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था. आसपास के लोग कुश्ती आदि खेल खेला करते थे. धीरे-धीरे यहां बसाहट बढ़ती गई. आज मंदिर के चारों और घनी बस्ती हो गई है. वैसे तो बारह महीना विधि विधान से पूजा पाठ होता है और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगा रहता है. रामनवमी और हनुमान जयंती पर बजरंगबली का विशेष श्रृंगार और अनुष्ठान किया जाता है."
छात्रों को जल्द मिलती है सफलता
उन्होंने कहा मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के केस में सालों से फंसा है तो भगवान हनुमान के दर पर अर्जी लगाने से मामला झटपट निपट जाता है. साथ ही हनुमान जी के आशीर्वाद से उसकी जीत भी पक्की हो जाती है. इसके अलावा सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को भगवान हनुमान की आराधना से जल्द सफलता मिलती है.
हनुमान जयंती पर निकलती है शोभायात्रा
पुजारी दीपेश व्यास का कहना है कि "इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं. बीजेपी-कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं. रणजीत हनुमान जी के दर्शन करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू करते हैं" भक्त अंबर दुबे ने बताया कि "यह काफी प्राचीन मंदिर है. शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा होती है. साथ ही हनुमान जयंती पर शोभायात्रा भी निकली जाती है, जिसमें कई लोग शिरकत करते हैं.