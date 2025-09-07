ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के घर में घुसे चोर, CCTV में कैद हुई घटना, कई अन्य घर भी बने निशाना

इंदौर: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित उनके घर के आसपास मौजूद घरों में चोरी का प्रयास किया गया. इस घटना के संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. जिसमें नकाबपोश 4 से 5 बदमाश दिख रहे हैं. इसी के आधार पर पुलिस को भी शिकायत की गई है. इस मामले को लेकर पुलिस जांच-पड़ताल करने में जुटी हुई है.

राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बिजलपुर में 4-5 बदमाश चोरी करने की नियत से पहुंचे. घटना को अंजाम देने आए बदमाशों का कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. जिसमें एक फुटेज जीतू पटवारी के घर का बताया जा रहा है. बदमाशों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पास में ही रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी के घरों में भी दस्तक दी. फुटेज में बदमाश, जीतू पटवारी के घर और ऑफिस आते-जाते दिख रहे हैं.

चोरी किए गए सामान की नहीं मिली है जानकारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर से बदमाश किस तरह के सामान चोरी कर ले गए हैं. इसके बारे में अभी तक उनके परिजन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है. चोरी किए गए सामान को लेकर कोई शिकायत भी नहीं की गई है. वहीं, उनके घर के आसपास रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी के घर में भी चोर काफी देर तक आते-जाते दिखे. बताया जा रहा है कि करीब ढाई से तीन घंटे तक बदमाश क्षेत्र में ही मौजूद रहे. जिससे आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है.

आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "प्रारंभिक तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य घरों में कुछ बदमाशों के द्वारा दस्तक दी गई है. खिड़की तोड़कर बदमाश घर में घुसे हैं. फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. उसी के आधार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."