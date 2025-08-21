ETV Bharat / state

इंदौर बार-बार क्यों फोन लगा रहे थे राजा के हत्यारे? राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ - RAJA RAGHUWANSHI MURDER CASE UPDATE

राजा रघुवंशी की हत्या के बाद दोस्त को लगातार फोन कर रहे थे आरोपी, आज भी शिलांग पुलिस की इंदौर में रहेगी जांच जारी.

Indore Sonam Raghuwanshi Case
राजा की हत्या से पहले क्या-क्या हुआ, परतें उधेड़ रही शिलांग पुलिस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 11:07 AM IST

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस को एक के बाद एक पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं. एक बार फिर इंदौर जांच के लिए पहुंची शिलांग पुलिस को राजा के हत्यारों की कॉल डीटेल्स मिली हैं. इस कॉल डीटेल्स में कुछ ऐसी तथ्य निकलकर आए हैं, जिसने जांच की दिशा मोड़ दी है. बताया जा रहा है कि राजा की हत्या करने के बाद आरोपियों ने इंदौर में फोन पर कुछ लोगों से बात की थी.

शिलांग पुलिस ने आरोपियों की कॉल डीटेल्स के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे अलग-अलग एंगल पर पूछताछ भी की, जिसमें मोबाइल कारोबारी के साथ ही आरोपी का एक दोस्त भी शामिल है.

WHY SONAM KILLED RAJA RAGHUWANSHI
आरोपियों के दोस्त से तीन घंटे से ज्यादा चली पूछताछ (Etv Bharat)

क्राइम ब्रांच से शिलांग पुलिस की मुलाकात

राजा रघुवंशी की हत्याकांड के मामले में जांच पड़ताल करने इंदौर आई शिलांग पुलिस की टीम ने इंदौर क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद आरोपियों की कॉल डीटेल्स के आधार पर कई लोगों को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाया. इस मामले में शिलांग पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी विशाल, आकाश और आनंद के दोस्त भारत जाधव को भी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में बुलाया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों हत्याकांड के बाद भारत जाधव से फोन पर संपर्क में थे.

आरोपियों के दोस्त से तीन घंटे से ज्यादा चली पूछताछ

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक भारत जाधव से शिलांग पुलिस ने तीन से चार घंटे पूछताछ की, पर पूछताछ पूरी नहीं हुई. इसके बाद भारत के पिता सहित अन्य लोग थाने पर पहुंचे और थाने लाकर पूछताछ करने की वजह जाननी चाही. इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों को पूरी जानकारी दी और बताया कि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा.

Raja Raghuwanshi Murder Case Update
सोनम और राजा रघुवंशी (Etv Bharat)

गौरतलब है कि शिलांग पुलिस ने इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें विशाल, आनंद और आकाश वह एक ही कॉलोनी में रहते हैं और इस कॉलोनी में भारत भी रहता था. वहीं, भारत जाधव के पिता महेश जाधव ने कहा, '' मेरा बेटा है भारत जाधव, वो कपड़े की दुकान में काम करता है. मेरे छोटे बेटे ने फोन पर बताया कि बड़े वाले को क्राइम ब्रांच उठाकर ले गई है. बता रहे हैं कि पूछताछ के लिए बुलाया है.''

मोबाइल शॉप संचलाक से भी पूछताछ जारी

पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या से पहले दो नए मोबाइल भी खरीदे थे, जिसके बाद बुधवार को शिलांग पुलिस उस मोबाइल शॉप पर पहुंची, जहां से मोबाइल खरीदे गए थे. पुलिस ने मोबाइल दुकान के संचालक को भी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाया. हालांकि, आगे क्या बातचीत हुई ये जानकारी शिलांग पुलिस फिलहाल देने से बच रही है.

