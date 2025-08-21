इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस को एक के बाद एक पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं. एक बार फिर इंदौर जांच के लिए पहुंची शिलांग पुलिस को राजा के हत्यारों की कॉल डीटेल्स मिली हैं. इस कॉल डीटेल्स में कुछ ऐसी तथ्य निकलकर आए हैं, जिसने जांच की दिशा मोड़ दी है. बताया जा रहा है कि राजा की हत्या करने के बाद आरोपियों ने इंदौर में फोन पर कुछ लोगों से बात की थी.

शिलांग पुलिस ने आरोपियों की कॉल डीटेल्स के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे अलग-अलग एंगल पर पूछताछ भी की, जिसमें मोबाइल कारोबारी के साथ ही आरोपी का एक दोस्त भी शामिल है.

आरोपियों के दोस्त से तीन घंटे से ज्यादा चली पूछताछ (Etv Bharat)

क्राइम ब्रांच से शिलांग पुलिस की मुलाकात

राजा रघुवंशी की हत्याकांड के मामले में जांच पड़ताल करने इंदौर आई शिलांग पुलिस की टीम ने इंदौर क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. इसके बाद आरोपियों की कॉल डीटेल्स के आधार पर कई लोगों को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाया. इस मामले में शिलांग पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी विशाल, आकाश और आनंद के दोस्त भारत जाधव को भी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच में बुलाया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों हत्याकांड के बाद भारत जाधव से फोन पर संपर्क में थे.

आरोपियों के दोस्त से तीन घंटे से ज्यादा चली पूछताछ

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक भारत जाधव से शिलांग पुलिस ने तीन से चार घंटे पूछताछ की, पर पूछताछ पूरी नहीं हुई. इसके बाद भारत के पिता सहित अन्य लोग थाने पर पहुंचे और थाने लाकर पूछताछ करने की वजह जाननी चाही. इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों को पूरी जानकारी दी और बताया कि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा.

सोनम और राजा रघुवंशी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- 14 दिनों तक बंद फ्लैट में क्या करती थी सोनम? ब्रोकर की जमानत और वो काली सच्चाई

गौरतलब है कि शिलांग पुलिस ने इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें विशाल, आनंद और आकाश वह एक ही कॉलोनी में रहते हैं और इस कॉलोनी में भारत भी रहता था. वहीं, भारत जाधव के पिता महेश जाधव ने कहा, '' मेरा बेटा है भारत जाधव, वो कपड़े की दुकान में काम करता है. मेरे छोटे बेटे ने फोन पर बताया कि बड़े वाले को क्राइम ब्रांच उठाकर ले गई है. बता रहे हैं कि पूछताछ के लिए बुलाया है.''

यह भी पढ़ें- राजा के मर्डर से पहले सोनम और राज ने किया था ये काम, फिर इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस

मोबाइल शॉप संचलाक से भी पूछताछ जारी

पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या से पहले दो नए मोबाइल भी खरीदे थे, जिसके बाद बुधवार को शिलांग पुलिस उस मोबाइल शॉप पर पहुंची, जहां से मोबाइल खरीदे गए थे. पुलिस ने मोबाइल दुकान के संचालक को भी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाया. हालांकि, आगे क्या बातचीत हुई ये जानकारी शिलांग पुलिस फिलहाल देने से बच रही है.