राजा रघुवंशी केस की चालान शीट में मर्डर की सॉलिड स्क्रिप्ट, सोनम की हर साजिश का खुलासा

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने कोर्ट में चालान शीट पेश की. इसमें सारे पुख्ता सबूत हैं.

Shillong police challan sheet
राजा रघुवंशी केस की चालान शीट में मर्डर की सॉलिड स्क्रिप्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
इंदौर: राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस ने सारे सबूतों को जुटाकर चालान शीट कोर्ट में पेश कर दी है. चालान शीट में शिलांग पुलिस ने क्या-क्या सबूतों का जिक्र किया, इसकी जानकारी लेने के लिए राजा का भाई विपिन रघुवंशी शिलांग पहुंचा. विपिन को जब पता चला कि शिलांग पुलिस ने 790 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया है वह शिलांग पहुंचे. विपिन ने जानकारी ली कि चालान में सोनम सहित अन्य आरोपियों पर किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ क्या-क्या सबूतों का जिक्र है.

शिलांग पुलिस की जांच से पीड़ित परिजन संतुष्ट

चालानशीट देखने के बाद विपिन रघुवंशी इंदौर वापस आ गए. विपिन रघुवंशी का कहना है "चालन शीट देखकर वह संतुष्ट हैं. शिलांग पुलिस ने काफी अच्छे से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की है. फिलहाल मुझे शिलांग पुलिस की ओर से चार्टशीट नहीं दी गई है. जब इस मामले में ट्रायल शुरू हो जाएगा तो मुझे चालान डायरी मिल जाएगी. चालान डायरी में कई बातों का जिक्र है, जैसे सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान किस तरह से बनाया. मर्डर को किस तरह से अंजाम दिया."

राजा का भाई विपिन रघुवंशी (ETV BHARAT)

आरोपियों को सख्त सजा मिलने की उम्मीद

चालान शीट में इस बात का जिक्र और सबूत हैं "राजा का मर्डर के बाद सोनम किस प्रकार इंदौर आई और इंदौर के बाद किस तरह से वह गाजीपुर स्थित ढाबे पर पहुंची." शिलांग पुलिस ने 790 पेज का चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया है, उसके आधार पर पीड़ित परिजनों को उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी.

Shillong police challan sheet
चालान शीट में सोनम की हर साजिश का खुलासा (ETV BHARAT)

चालान शीट में कई डिजिटल साक्ष्य

कई डिजिटल साक्ष्य का जिक्र भी शिलांग पुलिस ने अपनी चालान डायरी में किया है, जिसमें सोनम किस तरह से अन्य आरोपियों के संपर्क में थी, इसकी भी जानकारी चालान डायरी में शिलांग पुलिस द्वारा लिखी गई है. बता दें कि चालान डायरी में सोनम द्वारा अपने पति ट्रांसपोर्ट करबारी राजा रघुवंशी की हत्या किस तरह से की गई और क्यों की गई, इन कारणों का भी उल्लेख शिलांग पुलिस द्वारा किया गया है.

