शिलांग की जेल से बाहर आने की फिराक में सोनम रघुवंशी, मेघालय पुलिस ने फिर कसा शिकंजा

अपने पति राजा रघुवंशी के मर्डर की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज. शिलांग पुलिस ने ली थी आपत्ति.

Sonam Raghuvanshi bail reject
सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शिलांग कोर्ट में खारिज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:38 PM IST

इंदौर : ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में मेघालय के शिलांग जेल में बंद पत्नी सोनम रघुवंशी जमानत पर छूटने की कोशिश कर रही है. लेकिन शिलांग पुलिस की आपत्ति के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है. शिलांग पुलिस द्वारा कोर्ट में चालानशीट पेश करने के बाद सोनम रघुवंशी ने जमानत याचिका लगाई लेकिन शिलांग पुलिस ने इस पर आपत्ति ली. इसके बाद उसे कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई.

कुछ दिन पहले 3 आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

गौरतलब है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलांग गए हुए थे. पत्नी सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा की मदद से सुपारी किलर से राजा का मर्डर करवा दिया. शिलांग पुलिस ने इस मामले में सोनम और राज के अलावा 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. कुछ दिनों बाद साक्ष्य मिटाने के आरोप में 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए थे. लेकिन इन तीनों को जमानत मिल चुकी है.

शिलांग पुलिस ने 790 पेज का चालान पेश किया

हाल ही में शिलांग पुलिस ने राजा मर्डर केस में चालान कोर्ट में पेश किया. 790 पेज के चालान में शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी एक-एक साजिश का जिक्र किया है. साथ ही कई प्रकार के सबूतों का उल्लेख भी केस डायरी में है. चालान पेश होते ही आरोपी सोनम रघुवंशी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से शिलांग कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी शिलांग पुलिस को लगी तो इस पर आपत्ति ली गई. आपत्ति लेते ही कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है "सोनम की ओर से जमानत याचिका शिलांग कोर्ट में लगाई गई थी."

पिकनिक स्पॉट पर मर्डर, शव गहरी खाई में फेंका

शिलांग पुलिस की चालानशीट में बताया गया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की 3 बार कोशिश की. 2 बार कोशिश नाकाम हो गई. लेकिन तीसरी बार काम तमाम कर दिया. हत्या की वारदात के वक्त सोनम मौके पर ही मौजूद थी, जबकि 3 सुपारी किलर में एक ने उस समय राजा रघुवंशी पर वार किया जब वॉशरूम में एंट्री कर रहा था.

इसी दौरान राजा पर पीछे से धारदार हथियार से तेज हमला किया गया. राजा ने बचने की कोशिश की लेकिन दूसरा वार होते ही वह जमीन पर खून से लथपथ होकर तड़पने लगा. इसके बाद उस पर और वार किए गए. जब उसकी मौत हो गई तो सोनम और 3 सुपारी किलर ने शव उठाकर गहरी खाई में फेंक दिया.

SHILLONG POLICE OBJECTIONRAJA RAGHUVANSHI MURDERSHILLONG POLICE CHALLAN SHEETINDORE HONEYMOON COUPLESONAM RAGHUVANSHI BAIL REJECT

