ETV Bharat / state

वंदे भारत और तेजस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के दौर में भी सीना ताने खड़ा लोको इंजन 4028

इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शित लोको इंजन 4028 कई दशकों तक पश्चिम रेलवे की शान रहा. ये इंजन दुनियाभर में इकलौता एंटीक पीस.

Indore Loco engine 4028 history
रेलवे का गौरवशाली इतिहास बताता लोको इंजन 4028 (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : बदलते समय के साथ भारतीय रेलवे भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेल सेवाओं के लिए कर रहा है. वहीं, वंदे भारत और तेजस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों और उनकी ऑपरेटिंग प्रणाली के बीच भारतीय रेल के कई पुराने इंजन और उनकी खासियत आज भी रेलवे की धरोहर है. पश्चिम रेलवे ने इस धरोहर को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर अपने गौरवशाली इतिहास के रूप में संजोया है.

कई दशक तक मालवाहक ट्रेनों में लगा लोको इंजन

गौरतलब है कि इंदौर आजादी के पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, जहां से माल भाड़े की ढुलाई मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों की ओर होती रही है. यहां उस जमाने में अंग्रेजों द्वारा जो मीटरगेज लाइन बिछाई गई, उन पर दौड़ने के लिए इंजन भी तरह-तरह की खूबियों वाले आयात किए गए. ये इंजन कोयले और पानी की भाप से चलते हुए मालवाहक ट्रेनों में कई कई दशकों तक भारी माल की ढुलाई के गवाह रहे हैं.

इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर लोको इंजन 4028 (ETV BHARAT)
Indore Loco engine 4028 history
लोको इंजन 4028 कोयले से चलता था (ETV BHARAT)

रेलवे के गौरवशाली इतिहास का गवाह लोको इंजन 4028

रेलवे ने भी समय के साथ खुद को बदलते हुए नई टेक्नोलॉजी अपनाई है. ऐसे में पुराने इंजन अब रेलवे की दुर्लभ धरोहर हैं. इंदौर रेलवे स्टेशन पर इसी धरोहर का प्रतीक है अपने जमाने में अजमेर से रतलाम के बीच मीटर गेज लाइन पर नजर आने वाला लोको इंजन 4028, जो इंदौर रेलवे का प्रतिनिधित्व करता रहा. कोयले को जलाकर पानी की वाष्प के उपयोग से चलने वाला यह अपनी तरह का खास इंजन रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर रखा गया है, जो रेलवे के गौरवशाली इतिहास की गवाही देता है.

Indore Loco engine 4028 history
लोको इंजन 4028 कोयले से चलता था (ETV BHARAT)
Indore Loco engine 4028 history
स्टीम लोको इंजन का डिटेल्स (ETV BHARAT)

43 साल तक पटरियों पर सफलतापूर्वक दौड़ा इंजन

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा बताते हैं "इस रेलवे इंजन का उपयोग रतलाम और अजमेर के बीच मीटर गेज लाइन पर चलने वाली मालवाहक ट्रेनों की हाल्टिंग के लिए किया जाता था, जिसे बाद में महू मीटर गेज लोको शेड में शिफ्ट कर दिया गया. साल 1955 से 1998 तक इस इंजन को सफलता र्वक ऑपरेट किया गया, जो अब रेलवे की धरोहर के रूप में इंदौर रेलवे स्टेशन के समक्ष यात्रियों को रेलवे की विरासत से रूबरू कराने के लिए स्थापित किया गया है."

Indore Loco engine 4028 history
लोको इंजन 4028 रेलवे की शान (ETV BHARAT)

जापान की कंपनी ने बनाया था इंजन

खेमराज मीणा के अनुसार "इस मीटर गेज लोको रेलवे इंजन क्रमांक 4028 का निर्माण जापान की मेसर्स निप्पों शर्योशिझाकासा ने 1955 में किया था. कोयले को जलाने के साथ पानी की स्टीम प्रेशर से चलने वाले इस इंजन में कोयले के उपयोग की क्षमता 9.65 टंकी, जबकि इसमें 18688 लीटर पानी को अपलोड किया जा सकता था. इसके उपयोग स्टीम प्रेशर के जरिए इंजन ऑपरेट होता था, जिसमें उसे जमाने के सबसे मजबूत और टिकाऊ कंप्रेसर सिस्टम का उपयोग हुआ था."

Indore Loco engine 4028 history
इंदौर रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

27 साल पहले तक इन इंजन का इस्तेमाल होता रहा

इस इंजन का उपयोग मीटर गेज ट्रेन से भारी माल को लाने ले जाने के लिए किया जाता था, अपनी 4 दशक लंबी सेवाओं के बाद इसे महू मीटर गेज रेललाइन पर 1998 तक उपयोग में लाया गया, क्योंकि इस तकनीकी के अपग्रेड होने के बाद यह है लोको इंजन अब एक एंटीक पीस बनकर रह गया तो इसे इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन के समक्ष रेलवे की समृद्ध विरासत के रूप में स्थापित किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RARE ENGINE WESTERN RAILWAYINDORE RAILWAY STATIONVANDE BHARAT AND TEJAS TRAINSRAILWAYS MODERN TECHNOLOGYINDORE LOCO ENGINE 4028 HISTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां स्टूडेंट्स करेंगे AI की पढ़ाई, स्कूलों में आधुनिक ICT लैब तैयार

'मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में मंत्री-अधिकारी शामिल': नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

निवाड़ी जिले के उत्कृष्ट गांव पाराखेरा का खिरक में घुटनों तक कीचड़, मरीजों को ढोते हैं चारपाई से

गौमूत्र और 5 पेड़ों की पत्तियों से बना लीजिए ब्रह्मास्त्र, कीटों का हो जाएगा काम तमाम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.