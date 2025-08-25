इंदौर : अपने और अपनों के लिए तो हर कोई जीता है. असली जीना तो वह है, जो दूसरों के लिए जिया जाए. हालांकि दूसरे के लिए जीने वाले बिरले ही होते हैं. हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे कांस्टेबल की जिनका सपना ही गरीब बच्चों के जीवन में उजियारा करना है. इसलिए वह ड्यूटी करने के अलावा गरीब बच्चों के लिए ओपन स्कूल संचालित करते हैं. ये ओपन स्कूल 12 माह चलता है. कोई भी मौसम क्लास लगने से नहीं रोक पाता. यहां तक कि बारिश के मौसम में भी क्लास अनवरत चलती है.

इंदौर के लालबाग पैलेस के गरीब बच्चे लेते हैं क्लास

बीते 9 साल से मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल संजय सावरे गरीब बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं. यह ओपन स्कूल इंदौर के लालबाग पैलेस में खुले में लगता है. पाठशाला में आसपास की बस्ती के कई बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं. इस पाठशाला में पढ़ाई करने वाले बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं.

कांस्टेबल संजय सावरे संवार रहे गरीब बच्चों का भविष्य (ETV BHARAT)

9 साल से बिना छुट्टी के अनवरत लगाते हैं क्लास

आरक्षक संजय सावरे के ओपन स्कूल में इंदौर में तैनाती के दौरान कई अधिकारी क्लास ले चुके हैं. इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर टी इलैया राजा और डीआईजी रही रुचिवर्धन मिश्र यहां अक्सर क्लास लेने आते रहे हैं. इंदौर के कई और पुलिसकर्मी भी हैं, जो अपने समय के अनुरूप इस पाठशाला में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं. हालांकि आरक्षक संजय सावरे ही स्कूल में नियमित रूप से आते हैं. वह विगत 9 वर्षों से बिना किसी छुट्टी लिए इस पाठशाला में आते हैं.

हर संडे सुबह 11 से शाम 4 बजे तक स्कूल

प्रति रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक ये स्कूल लगता है. इस स्कूल में कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं. इसका असर यह रहा कि जो बच्चे इन बस्तियों से निकालकर कभी स्कूल नहीं जाते थे, वे अब स्कूल जाते हैं. इस स्कूल के कारण बच्चों का रिजल्ट भी काफी सुधर गया है. स्कूल चलाने वाले संजय सावरे कहते हैं "गरीब बच्चों का भविष्य संवारना ही उनका सपना है. इस स्कूल से कई बच्चे पढ़कर आज काफी आगे बढ़ चुके हैं."

हर संडे सुबह 11 से शाम 4 बजे तक स्कूल (ETV BHARAT)

संजय सावरे का बचपन गरीबी में बीता

पुलिस आरक्षक संजय सावरे का कहना है "बचपन में मुझे स्कूल में फीस नहीं भरने के कारण निकाल दिया गया था. उसके बाद से मैंने यह संकल्प लिया कि गरीबी के अभाव में किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा. उसके बाद मैंने काफी पढ़ाई की और आज पुलिस की नौकरी के साथ इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं. मेरी सिर्फ शासन प्रशासन से यह मांग है कि इस ओपन स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में यह ओपन स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है."

पुलिस के कई अफसर संजय सावरे के प्रशंसक

ओपन स्कूल चलाने वाले आरक्षक संजय सावरे का कहना है "गरीब बच्चों के भविष्य की खातिर अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए. वह अब अन्य जगहों पर भी इस तरह से बच्चों को पढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं." बता दें कि आरक्षक संजय सावरे के इस नेक काम को लेकर विभाग के बड़े अफसर कई बार शाबाशी दे चुके हैं. पुलिस विभाग में संजय सावर को काफी सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है.